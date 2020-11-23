稱3女友相處融洽 繼父唔易做 鄧兆尊否認供養新歡子女

【明報專訊】鄧兆尊與沈殷怡昨日擔任林曉峰、練美娟主持的ViuTV問答遊戲節目《調查男女》嘉賓，鄧兆尊與沈殷怡首次碰面，合照時保持距離，表現避忌。有3女友的鄧兆尊否認因怕被扭耳仔，稱沈殷怡身形較高而且年輕，暗示不是他喜歡類型。對於被指供養新歡子女惹另外兩女友不滿，鄧兆尊否認，強調3女友相處融洽，直認做繼父有壓力。

記者：林蘊兒

早前有報道指鄧兆尊新歡女友陳小姐是單親媽媽並育有一對子女，全由他負責供養，被指惹來另外兩名女友不滿。鄧兆尊否認並說：「是你們估之嘛，大家相處沒問題，都融洽的，小朋友叫我叔叔，平日相處時間也多，我有教他們讀書。」

視新歡仔女如己出

問到鄧兆尊新歡的小朋友有否向他們催婚？他說：「他們沒有想這些事，要相處溝通有好多方法，𧨾小朋友一定容易過𧨾女友，3個女友都好難教。我已當女友的子女是自己的小朋友，做繼父都有壓力，就是不能鬧不能打，只可以講道理，好彩沒有代溝。」鄧兆尊強調沒有偏心或忽略任何一個女友，呻要應付3人已好慘，沒有時間找第4個女友。

單身的沈殷怡自覺樣子是「落閘樣」，身邊從未試過同時有3個追求者或應付3個男友，連母親都擔心她太宅，還自爆喜歡高大、皮膚白、哨牙和戴眼鏡，書生型男仔，可惜未有對象。

林曉峰欲向鄧兆尊取經

離婚後回復單身的林曉峰，笑言欲向鄧兆尊取經，對方卻向他大吐苦水；他搞笑稱雙方喜歡的異性類型不同，不會出現爭女情况。

問到有關前妻康子妮最近出席保險上司緋聞男友的生日派對，他表示沒留意，大家已各自生活，以平常心看待，開心最緊要。他否認刻意避開不看報道，亦沒有不快感覺，並說：「都已塵埃落定，心情沒有太大起伏，現在享受一個人。感情事都是老土講句順其自然，不會心急結識新女友，因為不是要比賽鬥快。」