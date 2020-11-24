唱《對你愛不完》冧爸爸 郭富城讚大女遺傳演藝天分

郭富城稱女兒跟他才會說廣東話，所以安排了她上課，太太方媛（小圖）也會一起學。（攝影：孫華中）

【明報專訊】郭富城（城城）擔任理財產品代言人，昨日出席記者會時表示，拍攝廣告期間出動私伙限量版戰車頭盔上陣。他稱很喜歡收藏名車作投資，原建議連限量版戰車也出動，最後可能拍攝團隊怕整花，問了另一車主借用。問他的太太方媛又喜歡收藏什麼？他笑言私事不可代答，還教記者下次見到其妻可以問。

母女齊學廣東話

城城表示現階段疫情反覆，女兒正停課，但認為無論自己怎樣辛苦工作都好，子女教育很重要；既然有能力，希望給女兒多些學習機會，這方面和太太的理念一致；女兒現在大部分時間都是講普通話，只有他和女兒講廣東話，所以特地聘請老師教她廣東話及英語，太太陪女兒上堂時，也可順道學習，同樣正在努力學習廣東話。

對於日前被發現放低女兒與太太在銅鑼灣拍拖行街，他解釋之前已和女兒行完喜歡的超市，才送女兒回家上堂，他與老婆就趁這空檔買日用品。是否特地抽時間過二人世界？他說：「每個家庭都應該這樣，很正常，不論對子女、太太，有機會都應該要聚會，當然要遵守限聚令，現在最希望是疫情快點過去。」

比同齡小朋友活躍

城城透露還有另一段廣告片是講述父女情，拍攝團隊特別安排兩名小女孩演他的女兒，跟他現實中的家庭一樣。為何不讓女兒出鏡？他說：「年紀太小了，至於長大後會否讓她們出鏡仍未知；我覺得家姐一定是有天分，相比同齡小朋友，她好活躍，很喜歡表演，可能真的有遺傳。前日我揸車，她和媽媽及婆婆坐在後面，唱了《對你愛不完》畀我聽，幾開心呀！真的好冧，從來沒想過，這是我第一首快歌，亦因為這首快歌能延續我至今仍在舞台上，真的觸動到我的心。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中