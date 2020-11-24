【開箱】《敵爭上游》 金融幼狼上位爭奪戰

【明報專訊】被指為史上最大IPO的螞蟻金服上市前幾天煞停，金融市場的波譎雲詭可見一斑；也許巧合，有線頻道HBO本月10日首播的新劇《敵爭上游》（Industry），正是講述倫敦一家投資銀行的故事。

實習生過勞暴斃

《敵爭上游》首季合共8集，香港每周二會更新一集。故事開首是倫敦一家名為Pierpoint的投資銀行招聘新人，通過面試者經過一段實習時間後，公司會選取其中的菁英成為正式僱員。投資銀行競爭激烈，要在短時間內證明自己的實力談何容易。當中Pierpoint聘請了工作狂Hari，畢業於伊頓公學和牛津的Gus，來自基層夢想成為英才制一員的Robert，家境富裕的Yasmin，還有千里迢迢從紐約來到倫敦找機會的Harper。5人入職後被分派到不同部門，包括收購合併、外匯交易及銷售。

Harper背景神秘，上班沒多久已被人事部追繳學歷證明，雖然不像同事來自牛津劍橋等知名學府，Harper只是畢業於紐約一家名不經傳的大學，但仍找藉口不交證書，最後迫不得已請求在美國的朋友偽造文書頂檔。但她很醒目，部門主管Eric對她青眼有加。Harper上班沒幾天，提出的建議已得到大客接納。

Gus擁有顯赫的學術背景，卻跟Harper一樣是公司少數的黑人，對於自己的同志取向，亦沒打算出櫃。Robert對漂亮的Yasmin甚有好感，兩人玩着貓捉老鼠的調情遊戲，但他倆各自在公司遇到欺凌問題；前者第一天穿著西裝上班未剪價錢牌，已遭前輩嘲笑。Yasmin為證明自己能力，才會進入金融行業，孰料來到外匯交易部，只淪為每天替上司買午餐的打雜，還偶爾被臭罵。至於Hari，則是超級工作狂，第一集內容，他幾乎每天通宵達旦留在公司，累了也是躺在廁格地板小睡，不停喝能量飲品提神，首集終結前他就在廁所暴斃。

據報Hari的遭遇取材自2013年倫敦美銀證券一名德國出生的實習生，因癲癇發作暴斃事件，當時死因庭介入調查，並引發對實習生工作環境的討論；劇中跟Hari毗鄰居住的Harper，編劇沒安排她上庭，比較幸運地只是被上司查問到底Hari平時生活有否出現問題，例如有沒有嗑藥之類。

創作人曾任職投行

事實上《敵爭上游》的兩名創作人米奇當尼（Mickey Down）及康立奇（Konrad Kay）加入影視界之前，均曾在投資銀行工作。據悉他倆是大學同窗，加入投行後一如劇中幾名主角，被分派到收購合併及交易部門。但沒多久發現自己對寫作的興趣更濃厚，於是離開了高薪厚職的金融界；後來製作公司高層知道他倆曾在投行工作，着他們構思劇本，《敵爭上游》才有了雛形。

米奇當尼和康立奇表示《敵爭上游》有別於過往同類型電影或劇集，選擇從這行業的底層人物角度出發；為了準確傳達行內術語，所以又邀請了摩根士丹利的員工擔任顧問。首集更找來兩人很欣賞的《紐約叻女》莉娜丹恩（Lena Dunham）執導。此劇暫時播出了兩集，但口碑不俗，在爛番茄評論網站佔七成好評。

《華爾街狼人》、《沽注一擲》甚至更早期的《華爾街》等電影，都述說金融行業的殘酷、腐朽與糜爛一面，《敵爭上游》卻是從一群新鮮人出發，為什麼明知競爭激烈，壓力甚巨，依然有人前仆後繼投身其中，只是金錢的誘惑嗎？不少評論認為此劇跟Netflix的《金融戰爭》相似，但亦有劇評指出，它其實更像千禧版的《廣告狂人》，所有角色的身分彷彿都建基於工作和事業，說到底「殘酷至此更讓我想靠近」——「痛愛」的扭曲世界。