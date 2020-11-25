激吻蔡思貝難過拍鬧交戲 張振朗決不摸過界

【明報專訊】蔡思貝、張振朗、張曦雯等昨日出席劇集《踩過界II》宣傳活動；張曦雯日前在社交網分享童年照，被指跟吳彥祖撞樣，她笑言網友討論完，也覺得愈來愈似：「吳彥祖是我的男神，現在去荷李活發展，如果需要妹妹或親戚角色可找我，我希望有機會打入荷李活。」

張曦雯自爆獲讚似梁詠琪

張曦雯表示父母搬屋，所以翻出舊照，自言小時候白雪雪似混血兒，曾獲讚似梁詠琪，但10歲開始游水曬黑，外表就出現變化：「男友睇到我的童年照，都讚我得意，他開玩笑說我們資質好，若將來生孩子希望似我小時候那麼得意。」張曦雯稱男友來港10年，仍未學懂中文，追劇需要逐句翻譯，故代男友向監製要求劇集加設英文字幕。

張振朗和蔡思貝戲中的激吻戲，刻意塑造「甜到漏」氣氛，振朗笑說：「相信我女友睇到都嘔心，其實我和思貝拍攝時都好嘔心，但為角色，做到想要的效果，我們都豁出去。」思貝表示這場戲可能令人憤怒，但往後劇情有解藥和安慰，因她和振朗的關係會決裂。她難忘拍攝前激動到喊，振朗說：「但我覺得激吻戲，難過拍鬧交決裂戲；拍親熱戲好尷尬，事前我會先溝通點做，不會摸過界。」思貝笑指角色要戴假哨牙，猶如設了防線：「排哨牙好似我的安全膜，拍接吻戲沒什麼感覺，不過我明白男藝人有憂慮，怕被誤會抽水，我對振朗好信任，他是最有風度的男藝人，是暖男。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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