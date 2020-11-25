探父母打麻將 王菀之罩不離口

【明報專訊】王菀之、姜皓文及蔡潔等昨晚出席新片《阿索的故事》首映禮。王菀之表示日前在優先場謝票時，見觀衆疫情下戴口罩都支持港產片，所以很感動，希望此片帶給大家正能量、歡樂和希望。談到近日疫情再趨嚴峻，《阿》片此時上映，王菀之稱也擔心不來，現在心態是活在當下，今日能上映就珍惜今天的觀眾。她樂觀表示如果戲院關閉，之後可再上映，不斷做都幾好，有得宣傳也是福氣。

拍劇被指阻街 蔡潔稱下次改善

王菀之透露現時回家探父母都「罩」不離口，「就算我們一家人打麻將都戴口罩，因我常在外工作，父母見到我來都話阿女要戴口罩，還要在門口消毒幾分鐘才能通過，吃飯時也少說話，始終屋企有長輩，要小心一點」。最近爆出「跳舞群組」，之前為演唱會曾苦練鋼管舞的王菀之，笑言已很久沒跳，更自嘲現在都未必上到條鋼管。

姜皓文期待《阿》片上映，希望帶出正能量。對於爆發第四波疫情，他自言前一晚都擔心首映搞不成，票房方面也擔心不來，而且是小事，健康才最重要。蔡潔也說希望觀衆在安全情况下欣賞電影。

蔡潔日前在觀塘拍無綫新劇《拳王》時，遭市民投訴阻街及有司機響號以示不滿。她表示當日有一場攔車戲分，拍了兩三小時，他們是去到現場才知有這樣的安排，劇組稱下次會安排好一點，便利大家。被人大叫「行開」？蔡潔解釋：「對白裏面有『行開』，響號聲也是劇情一部分。」

記者：陳釗