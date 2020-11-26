鄭欣宜主動「求婚」 許廷鏗尷尬神回

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）和鄭欣宜昨日到觀塘為香港開電視節目《30分鐘大放餸》錄影，兩人帶備私伙廚具，炮製兩個菜式比併。Alfred稱欣宜下廚經驗比他多，他因疫情多留家才開始下廚，並說：「我近來都有個創舉，就是30多年來煮了第一頓飯給家人吃，是西班牙菜，他們都說我有天分。」

Alfred胞兄日前新婚，身為弟弟的他，不但送禮金，還為對方創作了一首歌於婚宴上獻唱，並拍攝了MV於現場播放。欣宜問：「為何你不寫歌給我的？」Alfred回答：「你都未結婚。」欣宜追問：「如果我倆結婚呢？」Alfred尷尬笑說：「到時大家早點到。」他稱哥哥事前不知他會唱歌，所以很感動，他亦因對方的感動而流淚。Alfred笑稱於婚宴上狂被親友催婚，並說：「我只能答他們：『快了，快了』」

王祖藍和李亞男日前於社交網站分享女兒照片，有網民笑指與欣宜撞樣。欣宜笑說：「有人tag了我。我覺得她得意過我，但人愈大愈明白，小時候為何長輩見到我吃東西會那麼開心，我現在看到小朋友很享受吃東西的樣子，都覺得很過癮。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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