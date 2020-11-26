The Weeknd大熱倒灶 炮轟格林美腐敗 Beyonce獲9提名領先

【明報專訊】第63屆格林美音樂頒獎禮昨日凌晨公布提名，樂壇天后Beyonce憑《Black is King》囊括9項提名領先；韓國防彈少年團（BTS）亦首度入圍競逐最佳組合/合唱，向美國樂壇大滿貫之路進發；不過日前在美國音樂頒獎禮（AMA）奪3獎的加拿大男歌手The Weeknd大熱倒灶，沒任何提名，氣得在社交網大罵格林美主辦方腐敗。

獲格林美9項提名的Beyonce，其中今年6月配合全美各地不滿警察殺害手無寸鐵黑人的反歧視示威所推出的單曲《Black Parade》，入圍角逐最佳年度錄音和最佳年度歌曲兩大獎，後者她將迎戰新人王Billie Eilish的《Everything I Wanted》及饒舌天王Post Malone的《Circles》等

Taylor Swift獲6提名

至於近年受格林美冷待的Taylor Swift，居家隔離期間創作了《Folklore》，獲最佳年度專輯等合共6項提名，跟英國女歌手Dua Lipa、饒舌新人Roddy Ricch在爭獎數量方面打成平手。樂隊Alabama Shakes成員Brittany Howard推出的個人專輯《Jaime》，則獲5項提名，緊隨其後。

韓國人氣男團BTS首度入圍角逐格林美音樂主要獎項，憑全英語新歌《Dynamite》獲提名最佳流行組合/合唱，向美國樂壇「大滿貫」之路進發，他們已先後在Billboard及AMA掄元，就只差一座格林美，難怪成員RM、Jimin、V及柾國昨早看電視知道自己有份入圍爭獎時，興奮到跳起。

BTS興奮獲提名

不過有人歡喜有人愁，日前跟BTS同樣在AMA獲獎的The Weeknd，被看好可憑大熱專輯《After Hours》入圍，結果爆冷一個提名也沒有，他氣得在社交網留言表示：「格林美依然腐敗，你欠我、我的粉絲及行業的透明度。」據悉格林美曾要求The Weeknd在頒獎禮演出，但他後來選擇擔任明年2月7日的美式足球超級碗中場表演嘉賓，距離1月31日頒獎的格林美只相差1星期，因而令人聯想提名與演出相關。但格林美主席梅森（Harvey Mason Jr.）其後在聲明中回應此事時稱，對於The Weeknd不獲提名也感到意外，但格林美的提名投票，在The Weeknd宣布演出超級碗之前已經結束，所以不應該質疑提名的過程。

另一方面，獲4項提名的樂壇小天王Justin Bieber也有微言，他表示其專輯《Changes》被撥歸流行音樂類，實情應該是R&B，所以感覺非常奇怪，但強調很感激有人欣賞他的音樂，而且只是他的個人感想，接不接受悉隨尊便。