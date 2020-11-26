【開箱】《兜亂公主闖情關：反轉再反轉》 三個雲妮莎一個墟

雲妮莎侯堅絲同時扮演性格各異的女王和王妃，為了追求愛情而互換身分，但已再無驚喜。

【明報專訊】兩年前，影視串流平台Netflix推出原創電影《兜亂公主闖情關》，請來《歌舞青春》女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）一人分飾兩角，為粉絲帶來雙倍視覺享受。續集《兜亂公主闖情關：反轉再反轉》（The Princess Switch: Switched Again）如何突破前作？答案很簡單，就是雲妮莎同時扮演女王、王妃與壞蛋3個角色，一次過滿足粉絲3個願望。

加冕前解決感情瓜葛

繼《節日限定之戀》、《戀愛挑戰書》和《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》之後，Netflix再有聖誕浪漫愛情片應節，正是本月19日上架的《兜亂公主闖情關：反轉再反轉》。續集仍然由米克羅爾（Mike Rohl）執導，故事緊接上集劇情，講述31歲美國女星雲妮莎侯堅絲扮演蒙蒂納羅公主瑪格麗特，在加冕成為女王之前，先得解決她跟芝加哥烘焙師前男友、《女超人》男星尼克沙格（Nick Sagar）飾演奇雲的感情瓜葛。

在聖誕節前夕，因與瑪格麗特「撞樣」而曾經互調身分的史黛西（雲妮莎侯堅絲分飾），應邀出席對方的登基典禮，然而她跟王子老公愛德華（森保拿狄奧飾）前往蒙蒂納羅之前，先轉赴芝加哥，力勸好友奇雲同行，加上女兒莉芙推波助瀾，奇雲決定改變心意，給自己和舊愛瑪格麗特一個復合機會。

揭破奸計 團圓結局

一行四人抵達蒙蒂納羅後，瑪格麗特跟奇雲都感覺餘情未了，正考慮復合之際，身為該國幕僚長兼瑪格麗特好友的安東尼奧，突然對她展開猛烈追求攻勢，令她芳心大亂，形勢隨時有變。同一時間，另一個跟瑪格麗特「撞樣」的表親費歐娜（雲妮莎侯堅絲分飾）亦出席登基大典，但她心懷不軌，打算綁架瑪格麗特，然後代替對方封后，藉此大撈一筆之後，隨即一走了之。

綁架行動在平安夜舉行的音樂會後，出奇地順利完成，事實卻是瑪格麗特為了確認心意，再次跟史黛西交換身分，由後者代為出席音樂會，她則趁機約會奇雲，結果陰差陽錯，費歐娜派遣手下綁架了史黛西。錯有錯着費歐娜決定跟安東尼奧合作，宣布提前舉行登基儀式，然後盡快完成二人的搶錢陰謀。

為免夜長夢多，費歐娜又設計趕走奇雲父女，二人不虞有詐，氣得立即驅車前往機場，準備乘夜離開傷心地；幸好瑪格麗特跟愛德華及時救出史黛西，並趕回王宮，揭破費歐娜跟安東尼奧的奸計，最後當然大團圓結局，瑪格麗特等人在機場攔截奇雲，更即場跟他復合兼請神父主持婚禮。

舊調重彈 驚喜欠奉

《兜亂公主闖情關》首集大玩角色互換，兩個外貌相同的女生，為了追求愛情而對調身分，因為錯摸而鬧出笑話，雖然欠缺新意，至少賞心悅目；續集《兜亂公主闖情關：反轉再反轉》不惜舊調重彈，本已驚喜欠奉，就算加上第3個「撞樣」角色，依然玩不出甚麼新花款，而且費歐娜的所謂逼宮計劃，實在簡陋得可怕，營造不出絲毫緊張感，純粹得啖笑，實在令人失望。

另一方面，瑪格麗特跟奇雲的所謂復合亦毫不浪漫，編劇完全沒有着墨於二人的約會過程，更遑論如何愛火重燃。

相比之下，《節日限定之戀》或者《戀愛挑戰書》的愛情線都要比本片精彩得多，作為一齣愛情喜劇，《兜亂公主闖情關：反轉再反轉》除了有3個雲妮莎侯堅絲之外，實在難言吸引。