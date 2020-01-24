首位女007獲頒《GQ》突破演員獎 拉莎娜連治「測謊」 拒答占士邦人選

【明報專訊】時尚雜誌《GQ》主辦第23屆年度男士頒獎禮，前晚在倫敦舉行，但受疫情影響，活動只得網上直播，在新片《007：生死有時》（No Time To Die）扮演史上首位女特務007的英籍非裔女星拉莎娜連治（Lashana Lynch），獲頒突破女演員獎可謂實至名歸，她更拍片戲謔電影公司至今仍未公布下一齣「邦片」的繼任人選，貫徹此角色的幽默感。

《GQ》年度男士頒獎禮雖然不設現場觀眾，但仍保留紅地氈活動，出席嘉賓包括擔任活動主持的英國諧星積維賀（Jack Whitehall）、獲頒最佳個人歌手獎的Shawn Mendes、最佳電視節目主持人皮亞斯摩根（Piers Morgan），以及偶像獎得主《星球大戰》約翰保也加（John Boyega）等盛裝亮相，現場星光熠熠。

測謊機「踢爆」拉莎娜說謊

現年33歲的拉莎娜連治獲頒突破女演員獎，現場即播出一段事先錄影短片《No Time To Lie》，明顯是在戲謔她主演新片《007：生死有時》（No Time To Die）。故事在一間暗黑的審訊房間內發生，拉莎娜把右手放在測謊機上，笑問為何頒獎禮竟然有此機器，還有一個神秘男子坐在旁邊？對方問她：「你知道誰人扮演下任占士邦？」她回答不知道，測謊機隨即顯示她講大話，非常搞笑。

神秘男子又問一些無關痛癢的問題，例如「有沒有上網搜尋自己的新聞？」之類，拉莎娜一一作答，測謊機亦無異樣，直至舊事重提，再問她對於傳聞中的占士邦人選有何意見？拉莎娜表示一切都是電影公司決定，「他們喜歡誰，就由誰來演吧」，說罷拿起突破女演員獎座，匆匆離去。

誤傳接任占士邦捱罵

拉莎娜早前接受英國時尚雜誌《Harper's Bazaar》訪問時，首次承認她在《007：生死有時》繼承007代號，並為此受到圍攻及欺凌。事實卻是，新片講述丹尼爾卡特（Daniel Craig）扮演占士邦退隱江湖後，英國軍情六處便把他的特務編號007，轉交給拉莎娜飾演的Nomi，令她成為史上首位黑人女性007。

至於丹尼爾辭任占士邦角色後，電影公司將會另覓接班人，與拉莎娜無關，但她卻無辜捱罵，認真不值。