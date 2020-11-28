51歲《老友記》馬修派利訂婚

馬修派利跟比他年輕22歲的女友Molly訂婚，「父女戀」開花結果。

【明報專訊】美劇《老友記》51歲男星馬修派利（Matthew Perry）前日透過《人物》雜誌公布喜訊，他向拍拖兩年的29歲女友Molly Hurwitz求婚成功，讓這段「父女戀」開花結果。

馬修派利在聲明中表示：「我訂婚了！幸運地遇到這個世界上最好的女子。」據外國傳媒報道，馬修跟未婚妻自2018年開始拍拖，有傳女方今年情人節透過社交媒體認愛後，二人卻在5月短暫分手，未幾即復合更宣布訂婚。

這是馬修首段婚姻，他曾跟《沙灘拯救隊》女星Yasmine Bleeth、金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），以及《非常盜2》莉絲卡彭（Lizzy Caplan）拍拖，最後情歸比他年輕22歲的Molly，粉絲紛紛透過社交媒體留言送上祝福。

提起《老友記》，馬修派利將會跟拍檔珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）以及大衛舒威馬（David Schwimmer），明年3月回歸拍攝特備劇，雖然播出日期一再延遲，依然叫粉絲充滿期待。