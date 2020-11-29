Dear Jane網上慈善騷 聞掌聲開心到流淚

【明報專訊】樂隊Dear Jane昨晚在尖沙嘴海運戲院舉行網上慈善音樂會，共籌得10萬元幫助自閉症兒童。主音黃天翱（Tim）的老婆楊洛婷擔任司儀，她如小粉絲般睇得投入又興奮，大叫：「老公好正呀」。Dear Jane在半小時音樂會唱出多首熱門歌曲，以及首次公開演唱新歌《Make Me Stay》，他們又唱聖誕歌，望大家多關心身邊家人、朋友及幫助有需要的人。Tim有感而發道：「今年是很特別的一年，因為疫倩大家很少見面，所以今日好開心，Dear Jane可以一齊唱歌。」

Dear Jane表示唱得半小時不夠喉；由於今次現場有工作人員和傳媒，聽到掌聲時開心到流淚。Tim說：「見到有人和有少許反應，自信都回來，之前直播無觀眾，不知自己唱得好不好。很開心和太太同場，疫情下大家都有工作。」Dear Jane新專輯日內推出，他們透露已11年沒出過大碟，笑言下次出碟可能是30年後。

楊洛婷撐老公義務做司儀

楊洛婷義務擔任司儀，除了是慈善音樂會外，又是她最喜歡的樂隊Dear Jane演出，故一定支持。她很久沒看他們演唱，能夠參與興奮到失眠。她承認疫情下工作量大減，但做很多直播騷主持，是另一種挑戰。現在多留家中，有否努力造人？她笑說：「問我老公啦。這大半年我和女兒瞓，老公瞓梳化。」

記者：柯美