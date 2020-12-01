白長衫造型被媽媽取笑扮菩薩 張敬軒介意變「軟仔」：太睇小我

【明報專訊】在紅館舉行一連8場的《張敬軒×香港中樂團盛樂演唱會》於前晚圓滿結束，張敬軒很介意造型被曲解及有傳媒寫錯他的名字為「軟仔」，特別在台上為造型設計解釋一番，又稱「軟仔」這名字太睇小他。他又談及愛情觀，認為在每段感情上，要學識變成更值得被愛的人。由於第四波疫情來勢洶洶，他在尾聲時叫觀眾早點回家，但兩次encore後觀眾仍不願離場，最後第三度encore才結束。張敬軒說大家平安回家，明年可以再來看。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）演唱會前晚尾場，來捧場有老闆楊受成夫婦及一眾圈中好友，包括周慧敏、王菀之、洪卓立、湯怡、周家怡、泳兒、何嘉莉、郭奕芯、MIRROR成員Anson Kwong、Alton、Tiger、Frankie等。軒仔在台上感激老闆疼惜，又自嘲在MIRROR成員面前跳舞有點班門弄斧，舞步是跟家中外傭「遮遮」打掃時學的。當見到王菀之在台下捧場，更開心道：「在觀眾席見到一個人，最近是她的結婚周年紀念，我好耐無見佢喇，好掛住佢，王菀之你終於嚟咗！你對眼咁大，我都認到你，係咪好叻？I Love You。」

靠「遮遮」找到自己價值

軒仔表示過去11個月跟大家一樣，在生活上吃了不少苦頭，「當中有兩三個月時間，我覺得好渺茫，廣告商又無咩聲氣，演唱會又未必做到，成個市道好像停頓了，大家都work from home，究竟我前途係點呢？好多擔心之後，就有很多負能量、負面諗法，心知這樣也不是辦法，有日照鏡覺得自己狀態不好，好似走緊下坡，就開始影『遮遮』煮的早餐，分享出去讓大家知道食得好過我，都應該感恩；收到大家留言，我亦找到自己的價值了，如果可以𧨾到大家一笑，也是我的福氣。」

拉尺彎下全場爆笑

疫情下軒仔取消握手環節，繼續出動拉尺與觀眾保持社交距離，他說：「有報道將『軒仔』寫錯成『軟仔』，實在太睇小我！等我揀個光一點的位置讓大家睇清楚，勁唔勁？」但他唱歌時，挺直的拉尺卻無力地彎下，場面搞笑。軒仔接着介紹自己的造型，他表示開場所穿的長雞尾大戲裝，靈感來自霸王回營，用人手花了200小時縫製。另一套白色長衫，被指穿了古代女裝，他說：「媽媽還問我為什麼扮菩薩？之後姨媽姑姐又問我是否扮嫦娥？我都未見過嫦娥咁長頭髮；我頭上的長髮是髮型師以真頭髮接駁而成，套衫想表達的情感是《紅樓夢》中賈寶玉與林黛玉的愛情故事。」

《情歸何處》代表愛情觀

軒仔解釋選唱梅艷芳金曲《情歸何處》，因這首歌代表了他的愛情觀，他說：「愛情就如搭巴士，有人上車坐在旁邊，好運的話會陪伴你坐到終點，但可能會選擇中途落車，人要學識在每一段的感情上，怎樣令自己成為更加好的人，在下一段關係來臨的時候，變成一個更加值得被愛的人。」他表示兩個月後就踏入4字頭，父母已結婚42年，大爆父母鬧交時，媽媽會「發爛渣」用食具敲打爸爸個頭，所以家中碗碟筷子全部都是塑膠的。

三度encore 叫觀眾平安回家

演唱會尾聲時，軒仔表示近日確診數字不少，希望觀眾早點回家休息，但兩次encore 後觀眾仍不願離場，最後第三度encore，軒仔出場獻唱《餘震》後，再苦口婆心道：「大家要平平安安回家，明年可以再來睇我的演唱會。」