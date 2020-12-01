楊千嬅跨年紅館騷隨時有變數 主辦方：根據政府規定作最後決定

【明報專訊】繼張敬軒後，楊千嬅將於12月23至26日、31日及2021年1月1日在紅館舉行6場跨年演唱會，名為《MY GRATITUDE 25 楊千嬅演唱會2020》。因目前疫情嚴峻，政府再收緊防疫措施，是否能如期舉行仍是未知之數。昨日主辦單位特高娛樂製作有限公司在社交平台發聲明：「由於新冠病毒影響下，主辦單位及演唱會團隊一直嚴謹留意疫情進展，一切會以工作人員及公眾的健康安全為大前提，主辦單位會留意及再三評估疫情進展而作出適當應對措施！在疫情肆虐下，影響民生作業，演出業界遭受嚴重打擊，主辦單位一直希望協助演出業界恢復工作，令停頓了近一年的演唱會能逐步回復正常，今次楊千嬅演唱會，主要目標是協助『現場演出及製作行業協會』及本地慈善團體『母親的抉擇』，希望大家能共渡時艱，走出疫症陰霾！無奈因疫情反覆，為保障大家健康安全，主辦單位及演唱會團隊會根據政府的規定作最後決定！」楊千嬅之前曾表示會堅持到最後一分鐘，若疫情嚴重，會以觀眾安全健康為大前提，亦有Plan B，可能改網上舉行。

380元門票最搶手

至於演唱會目前的賣飛情况，根據昨晚城市售票網顯示，980元及380元門票銷情較佳。980元門票：12月31日（除夕）已售罄，23日、24日、26日及1月1日還有小量門票。380元門票：23日、31日及1月1日已售罄，其餘3晚有小量門票。

梁祖堯舞台劇煞停損失慘重

另一方面，梁祖堯主演14場舞台劇《新聞小花的告白2白屋之下》日前於葵青劇院公演，只演了5場，尚有9場未完成。現在因政府宣布關閉公眾娛樂場所令演出煞停，梁祖堯在社交平台吐苦水，稱政府沒準備推出新一輪紓困措施，劇團將承擔巨大損失，「我哋又做錯過什麼」。

娛樂組