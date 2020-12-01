孱仔顧定軒加操演甲一男排 陳卓賢預告騷肌引粉絲尖叫

【明報專訊】ViuTV近日播映的新劇《男排女將》屬奮鬥勵志，寫實貼地的故事。鄧麗欣化身男排隊教練，帶領一班年輕、活力、內心有團火的小鮮肉，除顧定軒與陳卓賢外，還有MIRROR其他成員飾演充滿鬥志的男排青年軍，表現年輕人如何熱血追夢。陳卓賢與顧定軒演隊友，從拍攝前互不相識，到拍攝中要經常大打出手，直至最後完成劇集變成好朋友，是真真正正「打」出兄弟情。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

新劇《男排女將》創作靈感源於香港甲一男子排球隊力臻的奮鬥故事為藍本，現實中屬真正排球女將的鄧麗欣飾演男排隊教練，演出固然投入亦具說服力，令角色呈現真實感。首次擔正做劇集男主角的MIRROR成員陳卓賢（Ian），也是本地甲一男排隊的前代表，同樣為演出事前積極操練球技和身形，用超過半年時間努力去演繹「魚仔」一角，形容過程有血有汗。

飾演「King」的顧定軒雖然不是運動員出身，身形偏瘦的他卻在短短數個月苦練球技，再聘私人健身教練和營養師操弗個人體能，表現絕不馬虎。連同劇中其他演員，戲裏戲外都在演繹一群為夢想傾盡全力奮鬥的熱血分子。

不打不相識

首次合作的Ian和顧定軒在劇中最初是對立，後來成為互相扶持的好兄弟，打波之餘又要互相吵罵，真實情况一如劇情發展都是「不打不相識」。Ian解釋：「基本上集集都有鬧交戲，拍攝時都覺得鬧到攰。之前我們不認識，可能大家年齡、喜好相近，慢慢便熟落，之後拍鬧交戲就沒有尷尬。有一場講我們好想打對方，繼而起腳踢，當時有10幾人分成兩邊拉開我們，大家事前講好要真做，用力拉扯，不要就住就住。可能大家太用力，拍完之後發現身上好多抓痕，其他演員都被整傷。」演出經驗較多的顧定軒覺得Ian不似第一次演戲，二人很快建立默契和擦出火花，拍完劇還成為好朋友。

Ian客串動作指導

劇內多名男排隊員都為演出努力操弗身形，Ian預告不乏會讓粉絲尖叫的騷肌場面，強調是劇情需要，非刻意賣弄。顧定軒大讚多得Ian客串動作指導兼替身，令他們打排球時，打得似模似樣。顧定軒說：「Ian以前是運動員，他懂得說一些激勵大家士氣的說話，又會指點和示範打波時的動作、企位和走法，戲外他是我們的『隊長』。人人每日都打4至5小時排球，都會跟Ian練波，起初大家不是太踴躍，後來放飯都一齊打，後期已練到可以球來球往。」

Ian有感而發稱故事的情節很貼地真實，令他勾起不少回憶大嘆感觸，例如回想當年有戰友因畢業後為生計找工作而放棄打排球，預告不少畫面都有催淚感動位。

顧定軒享受被人鬧

顧定軒正在參加真人騷《全民造星III》，身為師兄的Ian鼓勵好友要相信自己，將最真實、最真心一面表現出來，否則難說服觀眾和評判。

顧定軒明白心態很重要，有提醒自己不只單為迎合觀眾，是要清楚想呈現什麼給大家。不介意被貶低的他說：「我幾enjoy被人『質』，參加節目是因為演戲條路一直都好幸運，有好多機會，但我不喜歡停低，想從頭歸零、想被人鬧。拍戲很少有人會講真話，做節目評判就不需要客套，可以好狠，才可以面對真正的自己。」他相信聽到真話才會有進步，批評當磨練，若不開心會找Ian做心理輔導。

場地提供：Nutshell Hong Kong

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