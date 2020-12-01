伙黑木華拍「月9」劇 竹野內豐演裁判官親查案

【明報專訊】今年7月，日本雜誌《女性Seven》報道現年49歲的《沙灘小子》型男竹野內豐，暌違10年有望再次擔正富士電視台「月9」劇，昨日電視台宣布，竹野內豐伙拍《夢之花嫁》黑木華主演改編自漫畫的《第一刑事部的烏鴉》，預計明年4月首播。

富士電視台「月9」劇，意指周一晚上9時播出的連續劇，過往曾創下不少收視神話，像木村拓哉主演的《律政英雄》、《戀愛世紀》都是平均收視超過30%，他的另一名作《悠長假期》更是經常被提起的經典。竹野內豐主演的《沙灘小子》也是「月9」劇，不過明年1月將滿50歲的他，對上一次擔正演出「月9」劇，已要數到10年前伙拍上戶彩主演的《流星》了。

不一樣的裁判官

《第一刑事部的烏鴉》改編自漫畫家淺見理都的作品，講述一名處理案件很破格的裁判官故事。

過往律政劇以律師或檢控官為主角的有不少，但聚焦裁判官則比較少見。竹野內豐扮演的入間道雄，為避免冤案出現，所以有時會親自到現場檢證，查明真相。裁判官給人印象大多很嚴肅，入間道雄這東京地方裁判所第三支部第一刑事部的裁判官，卻很自由奔放，我行我素。他曾是律師，到底為何會轉職裁判官，相信劇情會陸續揭盅。對於扮演裁判官，竹野內豐笑說：「裁判官袍子的衣袖很寬鬆，攤開雙手時真的很像烏鴉。」據悉原著裏此角色是個胖胖的中年漢，得到原作者首肯，編劇作出了頗大調動。

至於女主角黑木華，則飾演處事作風跟入間道雄完全相反的坂間千鶴。在男性為主導的司法界，坂間千鶴既年輕又出色，卻不苟言笑，她畢業於名校東京大學法學院，以菁英姿態成為見習裁判官，並調往第一刑事部。對於入間道雄的判案過程難以理解，但漸漸影響她反思，裁判官除了判案還可以做些什麽？據報坂間千鶴這角色原是男人，也是編劇徵得原作者同意後改動。