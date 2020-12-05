【開箱】《驅魔麵館》與《雙甲小食店》的兩生花

廉惠蘭（左起）、金世正、趙炳圭和劉俊相合演《驅魔麵館》首播叫好叫座，且看後勁如何。

【明報專訊】今年5月，韓國有線台JTBC推出奇幻劇集《雙甲小食店》，全季平均收視接近3%，未算叫座但很叫好。相隔半年，韓國另一有線台OCN新劇《驅魔麵館》（原名：驚奇的傳聞）剛於11月28日透過影視串流平台Netflix上架，劇情出奇地相似，同樣講述一班奇人異士以經營食肆為掩飾，驅魔捉鬼為實，然而後來者收視更佳，早前播出第2集已錄得4.3%，原因何在？

第2集收視急升

《驅魔麵館》跟《雙甲小食店》同樣改編自網路漫畫，前者由《吸血鬼檢察官2》導演劉善東與《不能結婚的男人》編劇呂芝娜合作，首播收視率只有2.7%，成績一般，但口碑不俗，第2集已升至4.3%，以有線台劇集來說，已值得鼓舞。新劇講述一班「捉鬼敢死隊」，包括《優雅的朋友們》劉俊相、《學校2017》金世正和《雙甲小食店》廉惠蘭，日間經營「姐姐的麵館」，真正任務卻是打擊從地獄逃到人間犯罪的惡鬼。

三人各自擁有異能，劉俊相扮演賈模度的戰鬥力最強，為隊友衝鋒陷陣；金世正飾演都哈娜擁有超強感應力，能夠遙距探索惡鬼蹤影；廉惠蘭則是隊長秋梅玉，雖然年紀較大，武值最低，但她的治療能力屢建奇功。

節奏明快 爽度十足

故事由他們的隊友張澈中（成智婁飾）遭惡鬼殺害開始，原本附屬在其體內的神秘女子維根（文淑飾）被迫離開，意外找上7年前因交通意外導致傷殘，而且雙親慘死的中學生蘇炆（趙炳圭飾）身上。

捉鬼隊員認為事必有因，於是力邀蘇炆加入，但他擔心連累年紀老邁的祖父母，一度婉拒，直到秋梅玉醫好他的腳傷，令他能夠再次走路，並代他教訓校園欺凌同學的市長兒子，終令他回心轉意。

更重要的是，當蘇炆首次參與捉鬼行動時，全靠他的機智和觀察力，及時救回無辜孩童一命，令他明白自己不再是膽小、體弱的殘疾人士，而是肩負保衛他人重任的真正英雄，這份使命感令他成為捉鬼隊的關鍵。

截稿前《驅魔麵館》暫時只播出首兩集，但已令人感受到劇集節奏明快、爽度十足的優點，憑《天空城堡》人氣急升的趙炳圭是全劇焦點，短短兩集已交代蘇炆的悲慘過去，7年前遇上嚴重交通意外，任職警察的父母雙亡，誰是策劃事件的Big Boss？便成為故事最大懸念。

趙炳圭前途無量

現年24歲的趙炳圭，雖然出道只有短短數年，但演技有目共睹，由《天空城堡》到《驅魔麵館》已見明顯進步，他在新劇演活了男主角蘇炆由弱者變成英雄的變化，加上外表俊秀，前途應該無可限量。

另一方面，當劉俊相扮演賈模度提到自己曾經身中多刀，更遭行兇者從天台掟落樓下，雖然大難不死，但已昏迷半年，在彌留邊緣獲得成為捉鬼隊的往事，不難令人聯想到他跟蘇炆父母之死，或有着千絲萬縷關係，成為此劇另一謎團。