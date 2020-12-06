早產囡囡渡過危險期平安回家 余文樂再做老竇：歡迎我的小情人

【明報專訊】39歲余文樂與32歲太太王棠云結婚3年，育有2歲兒子余初見（Cody），今年6月父親節，余文樂開心宣布太太懷第2胎，今胎是B女，湊成「好」字。余文樂的「小情人」原來已出世，但因太太早產，囡囡曾處於危險期，現在囡囡已渡過難關平安回家，他昨日在社交網曬抱着囡囡的溫馨照，宣布再做爸爸喜訊，又透露為囡囡改名余初心。昨日亦是余文樂與王棠云結婚3周年的日子，余文樂說：「是我的好日子。」

余文樂當日透露太太懷第2胎時，說生男或女都無所謂，但知道是女孩那一刻，他突然又很興奮！王棠云笑余文樂要被囡囡吃定了！余文樂一直陪伴懷孕太太及兒子Cody，昨日他與王棠云分別在社交網宣布囡囡已出世；提到囡囡提早出世，曾處於危險期。

為女兒取名余初心

余文樂曬出兩張照片，一張是他溫柔抱着及嘟嘴想親親囡囡，另一張是他牽着囡囡小手的溫馨照。他開心說：「謝謝所有親朋好友的關心，妹妹其實在早一陣子就出來了，只是當時還沒渡過危險期，所以沒有跟大家說，但現在她已經順利過關，回到家了！歡迎我的『小情人』，也感謝我太太，辛苦了！感恩，勿忘初心。余初心」

王棠云：開始溺愛她了

余文樂又分享一張玩具車的照片，留言：「他的禮物。」相信是他代囡囡送給哥哥Cody的禮物。王棠云則上載囡囡側睡照，只看到B女的眼眉及額頭位置。她說：「我們小仙女回家了，急不及待和我們見面的女兒提早出來，因為提早了太多，所以一直沒跟大家分享，現在她幸運的渡過種種難關回家了。莫忘初心，謝謝大家的關心，我會開始溺愛她了。」

余文樂其後上載與王棠云當日結婚手拖手的甜蜜照片，說昨天是他們的結婚紀念日。他說：「今天真的是我的好日子，因為也是我們的結婚紀念日。謝謝所有朋友的問候與祝福，我是幸運的一位，我很感恩。」

娛樂組