MMA頒獎禮 BTS掃6獎成大贏家

【明報專訊】韓國樂壇盛事之一Melon Music Awards（MMA）昨晚舉行，受疫情影響，所以改為網上播放；近年人氣爆燈的防彈少年團（BTS）捧走年度藝人獎，還憑《Map of the Soul:7》奪得最佳專輯，又以《Dynamite》贏得最佳歌曲。3個大獎盡抱入懷之外，又躋身10優歌手，並且是網絡人氣獎，以及最佳舞蹈獎得主，更連續第3年摘下年度藝人殊榮，成為昨晚的大贏家。

BTS隊長RM代表隊友致謝時表示，今年很辛苦，無法跟粉絲見面，相信很多藝人也跟他們一樣。他說最初也很憤怒，會埋怨及感到挫折，但慶幸能發表音樂、拍攝MV，很努力地捱過來。RM又指出，某些時候似已經接受了這樣現實，但又會對安於現狀的感覺，突然覺得很害怕。最後他特別多謝粉絲，並稱每個藝人都在自己崗位盡最大的努力，「希望在冬日結束、春天來臨之前，大家一起活下去，能一起活下去就好了」。

另一方面，《EXIT：極限逃生》男星趙正錫憑劇集《機智醫生生活》的《Aloha》奪得最佳原聲大碟獎，由於上屆得主正是其歌手太太Gummy，他搞笑問老婆是否有在看。他其後稱得獎很意外，覺得很榮幸，並多謝粉絲。