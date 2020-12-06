【開箱】《人間猛獸》意大利最強老爸挑戰《救參96小時》

【明報專訊】法國鬼才導演洛比桑（Luc Besson）監製兼編劇、里安納遜（Liam Neeson）扮演「地上最強老爸」勇救被綁架女兒的《救參96小時》，早已成為同類型動作片的經典。來自意大利的《人間猛獸》（The Beast）戲碼相同，雖有致敬之意，但要青出於藍，似乎言之尚早。

退伍特種部隊出現精神問題

《救參96小時》連拍3集，以為悍父救女的橋段已經開到荼蘼？去年史泰龍（Sylvester Stallone）主演《第一滴血：終極血戰》來個改頭換面，變成蘭保勇救好友孫女，過程同樣令人熱血沸騰。

相比之下，今年10月在意大利戲院率先開畫，一個月後輪到影視串流平台Netflix上架的《人間猛獸》，集上述兩片之大成，既有超強老爸誓死拯救愛女逃離火坑的熱血情節，同時道出退役軍人深受戰爭影響，被創傷壓力症候群折磨的痛苦，無法融入社會，甚至家庭破裂的悲歌。《人間猛獸》由意大利導演迪馬天奴（Ludovico Di Martino）執導、《沉默的羔羊》男星法比斯奧基芬尼（Fabrizio Gifuni）飾演里瓦上尉，他在特種部隊服役30年，曾在高危地區包括阿富汗、索馬里等執行12次任務，直至他遭敵軍俘虜，隊友拯救任務失敗，連累全軍覆沒才決定退役。

過去3年里瓦一直出現精神問題和社交障礙，但他拒絕就醫，僅依賴藥物勉強鎮靜，最終妻離子散，只有6歲女兒特蕾莎感情不變，難怪父女關係特別深厚。

女兒被拐走 搶警車追截

某日里瓦原本相約長子馬蒂亞和女兒特蕾莎共晉晚餐，但兒子不欲跟他見面，於是改帶妹妹吃漢堡包，其間他一度離開餐廳，跟友人抽煙聊天，豈料妹妹突然遭人拐走，馬蒂亞又驚又悔，只好致電老父求助。

本片節奏明快，開場短短十分鐘，已經交代男主角跟身邊人的關係，以及愛女遭人綁架的過程。督察接報到場，得悉綁匪乘坐吉普車行蹤，愛女心切的里瓦不等警方行動，自行搶去警車追截，雖然他一度趕上並跟綁匪搏鬥，但最終仍被擺脫，里瓦更因此受傷。

靠着匪徒遺下一小包毒品，里瓦追查到事件或許跟獒犬幫有關，他跟隨線索來到夜店，然而店內強勁的音響加上迷幻的燈光，不禁勾起他的戰時痛苦回憶，情緒亦逐漸變得繃緊。

里瓦在夜店跟蹤一名可疑少女，偷聽到她跟電話另一方說：「我可以為你處理掉吉普車。」里瓦尾隨而至，再次跟綁匪搏鬥期間，雖然被刀刺傷，對方亦難逃一死，少女趁機逃脫。

結局公式但過程緊湊

正當里瓦以為線索盡斷之際，他從死者身上找到手提電話，透過舊同僚協助，查閱通話內容，終於找上壞蛋「莫札特」，里瓦決定獨闖龍潭，更一度發現女兒蹤影，可惜事敗且寡不敵眾，最後重傷而回。幸得兒子幫助，他從醫院逃脫，誓要從莫札特手上救回愛女。

結局在此不贅，只能說流於公式，且有點草草收場的遺憾。事實上，全片劇情緊湊，甚少冷場，好此道者應該收貨。值得一讚的是電影反戰意味甚濃，例如里瓦的舊同僚說：「回到正常的生活，就如噩夢一樣可怕。」一語道破戰爭的殘酷，不僅發生在戰場之上，同時影響日後生活。

里瓦妻子亦憶述他每次完成任務回家，都會變得脾氣暴躁，而且心不在焉，「他想保護我們，所以遠離我們」，感覺既矛盾又難受。