《衝上雲霄大選》硬撼《造星III》總決賽 大熱盛勁為：與麥明詩無拍拖

【明報專訊】ViuTV《全民造星III》現播映至中段，成網上熱話不乏支持觀眾。無綫變陣對戰，昨晚開始四線劇集出擊，新劇《香港愛情故事》撼《造星III》外，以提供機會給航空從業員轉行而設的《衝上雲霄大選》也是對準《造星III》發炮。《衝上雲霄大選》以10萬元獎金利誘航空業帥哥美女參賽，舉行日期為本月26日，正是《造星III》的總決賽日。《造星III》監製花姐（黃慧君）說：「良性競爭係一件好事。」昨日《衝上雲霄大選》面試，有機師與空中服務員參與，其中麥明詩緋聞男友盛勁為（Keith）成焦點。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《衝上雲霄大選》昨日在將軍澳電視城面試，入圍者可獲得5000元津貼，勝出者更有機會奪得10萬元，以及TVB試鏡機會。昨日安排部分參賽者率先會晤傳媒，有2名機師及5名空中服務員，當中包括麥明詩緋聞男友盛勁為，還有前男子組合Square成員李傑志，由於兩人同樣是機師身分，加上同樣身形高大，同被視為大熱人馬。林盛斌（Bob）與劉佩玥（Moon）分別擔任活動司儀及評判，Bob透露跟機師李傑志認識，對方是尹子維和金城武混合版；至於盛勁為，他說：「真係無得頂，麥明詩幾有眼光。」Moon曾任職空姐，昨日面試者之一朱凱薇是她的師姐，她大讚師姐樣靚身材正。

盛勁為不介意緋聞被擺上枱

30歲盛勁為在台上不斷被Bob取笑與麥明詩的緋聞。他稱與麥明詩只是朋友，沒有拍拖，現時單身。對於被視為大熱？他表示不知道，但有信心勝出。可有叫麥明詩過兩招？盛勁為笑說都想，但因最近少聯絡，所以問不到意見，但不介意緋聞被擺上枱，覺得幾好笑，將來與對方合作也OK。他表示30歲才入行雖然有點遲，但若攞到10萬元獎金都開心。

前Square成員李傑志想做演員

37歲李傑志表示已任職機師10年，與盛勁為同公司，因當年做歌手沒起色便「封咪」，選擇轉行做飛機師，沒想到疫情令他離開機師崗位，有打回原形的感覺。不過李傑志表示有個演藝夢，也曾跟詹瑞文學戲。問他為何不選擇參加《全民造星III》？他說《造星III》唱歌跳舞較多，但他希望成為一名演員，10萬元獎金也是吸引他原因之一，以陳豪的有型小生路線為目標。李傑志又慨嘆這10年專注做機師，沒利用網上平台自我宣傳。若將來有機會，不排除做回機師。

劉佩玥師姐朱凱薇打「關係牌」

3名空姐的質素一般。劉佩玥師姐朱凱薇大打「關係牌」，自稱與阿Moon、蘇可欣是舊同事，跟李旻芳更是同期空姐，又賣口乖想跟Bob合作。有10年空姐經驗的她，希望在另一條跑道再起飛。黃嘉琪最老實，稱想先贏5000元，因最近無得飛有點窮，她最想與王浩信合作，覺得對方好靚仔。另一空姐陳嫣表示想成為演員，望與林峯合作。

花姐：良性競爭係好事

《全民造星III》最後10強將於本月18日誕生，總決賽在本月26日舉行。昨日節目監製花姐被問及無綫以《衝上雲霄大選》對撼，她信心十足說：「良性競爭係一件好事。」

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