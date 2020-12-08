陳茵媺出關與老公拍住上 陳豪避談咖啡生意賺千萬

【明報專訊】陳豪（阿Mo）昨日與太太陳茵媺（Aimee）到中環出席活動。夫妻檔拍住上，是否掙好多？陳豪說：「唔好咁講，這個時候有得做算係咁，現在市道那麼差，要珍惜每個工作機會，難得太太出來跟大家聚一聚。」他透露差不多一年沒夫妻檔出席活動，「原本有兩個夫妻檔活動都推了。市道那麼差，我的咖啡店開幕也因疫情告吹。（限聚令有否影響生意？）現在限二人一枱，我哋都會好小心」。傳陳豪的咖啡生意疫市也賺千萬？他笑言沒聽過，也沒計算過，大家都珍惜每個工作機會，希望社會快點重上軌道，令大家生活好一點。

陳豪笑稱現在一家五口出街食飯會畀人拉，所以只會留在家中，有時會叫外賣。問到陳茵媺每天下廚會否很辛苦？她表示真的很忙，因現在學校停課，小朋友每天在家，大人就好忙，要做埋老師，「我中文不好，子女的中文功課都是問阿Mo，但阿Mo現在拍劇，我要教埋，我也跟他們說媽咪中文唔叻，如果他們識就教番我。要給他們動力和自信心」。問到常留在家中會否抑鬱？「無唔開心，是壓力大啲，同好多家長一樣，都理解的，由第一二波疫情開始，我已經很小心，盡量留在家中，但要找些新意給小朋友，照顧他們的心境都很重要。」

日前大仔生日，陳茵媺在家搞了個小型派對，奶奶也在場。她說：「兒子有問點解朋友不能來，我有解釋，他們都明白。」之前陳豪透露大仔想要禮物又想要現金，問他最終送了什麼？他說：「兩樣都有些，原本想送禮物，但他太多禮物，不環保，所以給一封利市仔滿足他。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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