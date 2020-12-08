拍拖後共度首個聖誕 馬國明想與湯洛雯情侶檔掘金

【明報專訊】馬國明昨日到銅鑼灣出席商演活動，他表示正忙於拍攝劇集《白色強人II》，遇上第四波疫情，劇組已加強防疫，並押後拍攝大場面戲分，他說：「現在先拍廠景，就算日前拍外景，都只是我和張達倫的對手戲，劇組人員會戴上口罩，我暫時都放心的。」他表示近日確診人數破百宗，感覺「梗有一單喺左近」，自己都會特別小心，緊記戴口罩及勤洗手，「若不好彩中招都無辦法」。

為靚湯準備聖誕禮物

馬國明表示疫市減少接商演，難免影響收入，幸仍有網上廣告及拍劇工作幫補生計。提到他與湯洛雯（靚湯）拍拖後共度第一個聖誕節及除夕，會否把握黃金檔一起接騷搵外快？馬國明表示歡迎，「有錢搵就最好啦，我聽聞有商戶接洽過，想邀請我和靚湯一起出席活動，只擔心疫情發展，不知會否取消」。他又透露聖誕期間要繼續拍《白色強人II》，要趕及3、4月前完成香港部分，再移師深圳取景，相信這段時間都未能放假，但他正物色聖誕禮物送給女友，他笑說：「我睇中一份實用的物品，可以經常用的，但想買的款式暫時無貨，現在要想辦法，暗中進行緊。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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