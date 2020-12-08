蔡思貝想拍賣假牙做善事 張振朗否認情迷三上悠亞

【明報專訊】張振朗、蔡思貝及張曦雯昨日於電視城宣傳劇集《踩過界II》。張振朗與蔡思貝劇中的激情牀戲上周四播出，前者笑稱沒想過外界反應幾熱烈，有人讚好看、好笑，但他最喜歡有人說惡心，代表他們做到那種效果，「我對住蔡思貝棚哨牙有少少覺得核突。但拍這場戲真的很緊張，不敢亂動。（女友有否看？）有，她覺得很過癮」。蔡思貝提議若劇集成績好，不妨攞假牙出來拍賣做善事。張振朗響應道：「咁我都攞埋劇中隻假腳出來！」對於有觀眾留意到張振朗由《反黑路人甲》到《踩過界II》經常提起日本AV女優三上悠亞？張振朗稱終於可解釋，其實他都是跟劇本讀，不知監製還是導演喜歡，但三上悠亞這個名字，不少男觀眾應該幾熟悉，所以聽到那麼大反應。

張曦雯不怕血腥被嘲變態

張曦雯近日忙於拍新劇《白色強人II》：「我深深體會拍醫療戲比法律戲更難，打官司都是站着有感情地講對白，但醫療戲除了口講，雙手同時也要做手術。」她表示不怕血腥，覺得拍開胸、開腦戲很有趣，被工作人員取笑變態。聖誕將至，張曦雯表示會留家「補眠」和打機慶祝。送什麼聖誕驚喜給男友？她表示不會有驚喜，皆因大家平時買禮物都不合對方心水，「我們現在很實際，想要什麼禮物便直接跟對方說，好像我之前銀包爛了，他說送給我，於是我去買，他折現給我。我覺得沒問題，還很開心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳