懶理閒言 大條道理收埋老公 楊思琦考慮封肚 專心湊一對子女

【明報專訊】42歲楊思琦演而優則唱，早前獲香港開電視邀請，為外購日劇《夏空》獻唱香港版主題曲《仲夏陽光》，透露連神秘老公也大讚好聽。曾說過人生目標是想擁有一個美滿幸福家庭，8年前與吳帥的一段情觸礁了，去年在外地秘婚，下嫁圈外男友，成為人妻，為保護這段得來不易的婚姻，她決心好好經營，不容有失。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

楊思琦表示好開心有機會唱主題曲，認為唱歌和演戲很不同，演戲要用身體語言表達，唱歌則要有想像空間，她開心不開心都會聽歌，也很喜歡唱歌，她說：「不選擇做歌手而去選港姐，因為當時歌藝有待進步，現在比以前進步了很多，跟老師上堂後，拿揑到發音，慢慢愛上唱歌，每次入錄音室都有得着。」

思琦稱得閒就會在家唱歌，老公聽過都話鍾意聽，今次錄音時因喉沙不似平時的聲線，老公聽完反大讚，說無以前咁飈高音，可能經歷過歲月磨練，她笑道：「老公都有投訴，我夜晚有feel時練歌唱到興起，他卻指夜深了，不要唱，潑我冷水，十分搞笑。」

老公感憂慮 暫不公開身分

雖然思琦堅持不肯透露丈夫身分，但每當提到老公，她即一臉甜蜜說：「我們相處得好開心、很愉快。」從小目標想擁有一個美滿幸福家庭，她坦言：「觸礁過一次，今次很開心，會畀心機繼續維持，要努力，好似經營生意一樣，不要忽略大家思想、諗法和某一方面的感覺，要共同去溝通，感情好難講，之前不是太順利及平坦，希望現在這段感情可以經營得好好，一直可以開心落去。」

思琦丈夫身分神秘，引起外界不少揣測，包括傳她的另一半是「虛擬老公」，又傳老公另有家室，早前她已澄清稱老公只有她一個老婆，被問何時才公開老公身分？她說：「無想過期限，順其自然，老公比較怕羞，很難想像不是這一行的人，會有幾憂慮、驚和擔心，總之我會尊重他的意見。」她稱再為人母，照顧兩個小朋友已分身不暇，加上想有更多時間集中在一對子女身上，再生多個會對子女很不公平，故未必會再生。

拒接激戰牀戲

電視、電影、舞台劇、主持、唱歌都涉足過，甚至於40歲時出寫真集，會否再挑戰寫真或演出尺度底線？思琦說：「寫真當然要keep得好啲先可以再做這件事。其實我並不抗拒，總之靚和健康，沒有不好的感覺就得，留住青春嘛。如果還有些青春可以留住，影低最好的狀態，也是一個紀念，留待小朋友將來看到，原來媽媽是這樣的，不要聽到寫真集3個字而有所防備，也可以很健康、很有愛和舒服。但我很保守，激戰牀戲未必適合，不是老公唔畀，是過不到自己這關，擔心會演得不好，有所擔心。」她直認見近年很多人回巢返娘家無綫拍劇，她也很想，希望娘家有角色適合會找她合作。

場地提供：Lounge Hakuba

服裝：Per Me

髮型：Chris Cheng（IL COLPO）

化妝：jessicachan_makeup

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