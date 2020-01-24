被《全民造星III》監製花姐鬧出信心 關嘉敏陳康琪誓爭入10強

【明報專訊】ViuTV節目《全民造星III》掀起網民熱話，賽事進入30強，戰况愈來愈激烈。女子組合Bingo兩名成員關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odi）是《造星III》參賽者，兩人因節目人氣回升，昨日她們出席「天盟娛樂」老闆顏培意開設的餐廳開幕禮，透露節目仍在錄影中，要不停為賽事排練歌舞，花不少心力和體能。

據知節目將於12月26日舉行總決賽，兩女表示仍在錄影，估計她們已躋身20強。二人大爆過程中要承受監製花姐（黃慧君）和導師彭秀慧狠批，Odi笑說：「花姐較惡，個個學員都會鬧，不過捱鬧多了，有助我重建信心。」Carman笑言內心因負評而變得強大，並說：「個心臟強大到，這天夠膽著黑色性感透視裝見人。」兩人稱努力付出漸獲認同，有信心可爭入10強。

陳展鵬快閃避談是非

同場還有陳展鵬、李施嬅及BOP天堂鳥，陳展鵬到場15分鐘便快閃離場，以趕時間為由未有受訪，未知是否避談有關他的歌手夢受阻，主演劇集《唐人街》及主唱的劇集主題曲在推出前被抽起，皆因公司想造就王浩信再奪視帝的報道。舊拍檔施嬅相信只是花邊新聞，她說：「應該不會，浩信已經是視帝，如果計商業立場，應該捧第二個（做視帝）。」談到視帝競爭激烈，可能牽涉合約問題，施嬅笑稱：「我不知道，我之前離巢走得好舒服，無經歷過被雪藏，公司都有挽留。」

施華月底飛加拿大拍劇

施嬅透露劇集《金宵大廈2》已煞科，本月底會飛往加拿大接受隔離，為去年開始拍攝的加拿大劇《Blood and Water》完工，預算拍到明年2月中，她說：「來年農曆大年初一碰正是我西曆生日，想趁機跟在加拿大的媽媽共度生日和拜年團聚。」

記者：鍾一虹