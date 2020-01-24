MTV影視頒獎禮 「黑豹」卓威膺時代英雄

莎瑪白麗雅重演《誘惑性遊戲》的經典接吻戲，但為防疫中間隔了膠板。

莉莉哥連斯憑《艾蜜莉在巴黎》爆紅，還在最近上映的《曼克》扮演加利奧文的秘書。

MTV頒獎禮追頒「時代英雄」獎給卓威博士文（右），邀請他昔日電影拍檔當哲度（左）與羅拔唐尼（中）介紹他的「英雄」事例。

【明報專訊】MTV電影及電視頒獎禮前日舉行，這次主題是「史上最佳」表揚1980年代至今的經典影視作品及角色。今年8月秘密抗癌4年不治的《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）獲追頒時代英雄獎，電影拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和「戰爭機器」當哲度（Don Cheadle）透過視像向他致敬。

受疫情影響，出席MTV電影及電視頒獎禮的嘉賓不多，除了《歌舞青春》女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）擔任主持外，《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、《奪命狂呼》莉芙金寶（Neve Campbell）亦有到場。

卓威博士文8月底傳出噩耗，令全球影迷震驚，原來大家都不知道他過去4年默默抗癌，羅拔唐尼表示卓威做回自己的時候，「英雄」之名也當之無愧，甚至比他演過的任何角色更「英雄」；當哲度則讚賞他有種能團結人心的不可思議力量。

《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）獲頒英雌獎，巧合地其新片《神奇女俠1984》前日亦釋出上映前的最新預告。

另外，《不死咒怨》莎拉米雪謝拉（Sarah Michelle Gellar）和《天魔特攻》女星莎瑪白麗雅（Selma Blair）在電影《誘惑性遊戲》的演出獲頒發「傳奇接吻獎」，兩人還拍攝了片段重演這場經典，但為了防疫，兩人親吻是隔着膠板進行，十分搞笑。