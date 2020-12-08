秀智曬婚照 呂珍九客串 《Start-Up》結局收視未破頂

【明報專訊】《亡途覓雪》秀智伙拍《非常校護檔案》南柱赫主演有線頻道tvN新劇《Start-Up》，前晚播出第16集結局，上下兩部分收視分別為4.84%及5.18%，未能突破第5集的5.42%高位。最後一集大團圓結局，南柱赫和秀智復合，並令公司擴展，尾聲釋出兩人婚紗照，暗示他們有美滿結局。至於聲演金宣虎的家中智能機械人的《德魯納酒店》男星呂珍九，更客串現身，扮演初創公司代表，跟有意投資的金宣虎見面，後者笑言：「因為你的聲音很好聽。」據報不少網友認為《Start-Up》爛尾，把創業形容得太簡單；但扮演風險投資公司首席組長的男配角金宣虎，卻人氣急升，有指他的社交網Instagram由劇集開播前只有62萬追隨者，至今已漲至321萬。

《驅魔麵館》收視新高

至於跟《Start-Up》同時段播放的有線頻道OCN新劇《驅魔麵館》，前晚播出第4集，收視升至6.7%，不但是開播以來新高，也成為OCN歷來最高收視劇集亞軍，僅次於李鎮旭主演的《奪命殺聲2》7.086%，相信很快可突破後者的紀錄。

《Start-Up》和《驅魔麵館》，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix收看。