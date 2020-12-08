女歌手請夏確診 《複製人徐福》延期上映

【明報專訊】韓國疫情趨嚴峻，樂壇接二連三有歌手確診，繼男團UP10TION及女團EVERGLOW各有兩成員染疫現正隔離後，女團I.O.I出身的24歲女歌手請夏，昨天亦確診新冠病毒，經理人公司宣布她暫時停工，原定本月10日發行的新歌及宣傳活動等恐怕會受影響。

據請夏經理人公司的聲明表示，她近期曾與新冠病毒確診者接觸，因而接獲通知接受檢測，結果呈陽性。值得一提的是，今年3月韓媒有報道指請夏助手染疫，傳聞她亦要隔離。

另外，《鬼怪》孔劉伙拍《青春紀錄》朴寶劍主演的《複製人徐福》，原安排在12月上映，但片商一直沒落實日期；《複製人徐福》的發行公司昨日表示考慮到疫情，決定延期，「目前社會全體的憂慮逐漸擴大，為防止疫情再度擴散及所有損失，經過深思熟慮後，變更原定計劃」。該公司希望期待已久的影迷能諒解，至於要延至何時，將再討論映期。《複製人徐福》原定12月在香港上映，相信亦需改期。

自從疫情爆發，戲院關閉，不少韓片都轉投影視串流平台陣營，像《狩獵的時間》、《The Call：超時空通話》等，《太陽的後裔》宋仲基主演的科幻片《勝利號》，早前數度改映期後亦宣布售予Netflix播放。