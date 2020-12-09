錢國偉愛開心 喪禮如告別派對 遺孀陳宛蔚：他人生短暫但精彩

羅家英（左起）、蔡卓妍和何珮瑜昨日到靈堂致祭。（攝影：孫華中）

錢國偉的紀念冊載有他的生活點滴，也有工作和朋友的照片，當然還有跟太太和女兒的合照。（攝影：孫華中）

【明報專訊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）10月27日因胰臟癌病逝，終年59歲，其家屬昨日在沙田大圍寶福紀念館設靈，喪禮以佛教形式閉門進行，今早舉行大殮，靈柩會奉移到大圍富山火葬場火化。遺孀陳宛蔚似乎已平復過來，她接受傳媒訪問時談及亡夫，「Wilson（生命）是短暫但他的人生好精彩」，並形容亡夫愛開心，喪禮是一個告別派對；生前人緣甚佳的Wilson，即使疫情下仍有不少圈中人前來致哀。

記者：柯美

攝影：孫華中

疫情嚴峻，錢家作出特別安排，原本可容納250人的靈堂，減至最多150人。到場致祭的親友，安排每10分鐘分批分段入場，所有人亦需遵守防疫規例，進場先量體溫及必須佩戴口罩，如有病徵者不許進場。

生前人緣佳 靈堂現花海

生前人緣極佳的Wilson，靈堂內外擺滿花牌，劉德華、張學友和郭富城等3名天王外，還有成龍、曾志偉、劉偉強、楊受成、古巨基、周星馳 、古天樂、陳慧琳、張智霖和太太袁詠儀、梁家輝、任達華、陳曉東、方中信、薛家燕、張家輝、王祖藍和太太李亞男、Big Four的蘇永康、梁漢文、許志安和張衛健、錢嘉樂和太太湯盈盈、鍾欣潼和蔡卓妍、吳卓羲、盧惠光、龔嘉欣、楊思琦、洪天明和太太周家蔚、呂慧儀、佘詩曼等，現場變成一片花海。

靈堂佈置以白色簡潔為主，中央位置掛上「往生淨土」橫匾。Wilson的遺照是戴眼鏡、雙手托頭微笑的黑白照，祭品有他生前喜歡吃的薯片、漢堡包、壽司等。遺孀陳宛蔚和女兒錢彥彤的心形白色花圈擺在正中位置，靈堂右邊放置電視，播放Wilson的生前片段。中間的長枱則讓法師誦經做法事，大門口亦放了他的黑白巨型照片，兩旁有蘭花點綴。

失經濟支柱 會努力工作

昨日下午4時50分，家屬安排傳媒入靈堂拍照及鞠躬上香，一身黑色素服的鄭伊健、蒙嘉慧、黎芷珊、林曉峰和黎諾懿坐在家屬席。第一堂法事先在下午5時閉門進行。陳宛蔚在兩名胞妹、黎芷珊、錢嘉樂和林曉峰陪同下接受傳媒訪問。陳宛蔚心情似平復過來，精神亦不錯，她說：「咁多位有心，Wilson（生命）是短暫，但他的人生好精彩，所以我代表他感激多位他今生遇過的人與事，無論好與壞，都覺得成就了他精彩一生。」

她明白丈夫生前事事必定要做到最好，所以今後秉持亡夫精神努力照顧女兒和自己。她形容Wilson性格愛開心，喪禮是一個farewell party（告別派對）。至於女兒失去父親，也表示很掛念，陳宛蔚望女兒慢慢適應；據她所知，Wilson一生已很充實，沒有遺願。追問可遇到經濟問題？陳宛蔚冷靜地答：「Wilson事實是經濟支柱，但我們感受到好多朋友的關心和愛護，以後我會繼續努力工作、努力生活，我會加油！感激大家！」訪問期間她有眼濕濕，並多次感謝傳媒。

Wilson是Big Four大腦

林曉峰身為Wilson女兒契爺，在好友患病期間經常陪伴看醫生，林曉峰說：「肥仔用成個人生告訴大家應該點樣精彩生活，點去面對工作、家庭和身邊朋友，我慶幸陪他度過，希望大家身體健康。」昨日林曉峰的前妻康子妮亦帶同兩名兒子到靈堂致祭。

張衛健、許志安及蘇永康結伴到場，提起他們的Big Four演唱會無論香港還是外地，都由Wilson一手策劃，多年來建立深厚感情友誼。張衛健表示：「好感謝Wilson同我們示範怎樣去做一個勇敢的男人，示範怎樣去愛身邊人、家人，他身體力行告知和教我們怎去做。我們在紀念冊有寫，如果Big Four是代表身軀的四肢手腳，Wilson就是大腦！希望他的家人可以振作。」

蘇永康已將Wilson長留心中，認同若計算對方在內便是Big Five，「Big Four在樂壇有少少成績，Wilson功不可沒。早在構思組成Big Four前，好多事情都未有決定，但我們4人已不約而同想搵Wilson做演唱會」。許志安認為Wilson向來予人開心感覺，盼今後能延續故友精神。

連詩雅哽咽 姚子羚落淚

連詩雅回想出道第2年曾經歷一些事不知能否繼續在這行立足，幸得Wilson找她拍《喜愛夜蒲》。她哽咽說：「在靈堂望着他的遺照，令我想起他的樂天和有趣，心情很沉重。自己第一次拍電影，對演戲一竅不通，他教我怎樣做，又給很多鼓勵和照顧，好多謝他。」

《四葉草》由Wilson監製，姚子羚當年剛出道，提起對方忍不住落淚： 「多謝Wilson結予好多機會，沒有他沒有今日的我。認識他很久，我有點遺憾，在他離開前沒有好好跟他道別。」

唐詩詠當年亦有份拍《四葉草》，大讚對方為人好好，從他身上學會拼搏，是她的伯樂。

到場拜祭的圈中人眾多，包括陳志雲、王喜、鄭中基、吳婉芳、鄭欣宜、羅家英、蔡卓妍、關楚耀、譚玉瑛，吳雲甫夫婦、方力申、陳光榮、林德信、陳蕊蕊、劉俐等。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com