連累錢國偉捲貪污案 陳志雲感虧欠

【明報專訊】出席喪禮的黎芷珊表示，感激曾志偉、劉偉強、治喪委員會及友好幫手，為錢國偉（Wilson）製作全彩色粉紙紀念冊，當中輯錄大量Wilson的珍貴照片，不乏一家三口溫馨合照、與太太拍拖、旅行、結婚時的照片，也有由他加入無綫電視任職辦公室助理開始，到轉往製作部任助理編導，及後再向電影和演唱會發展的經過。陳志雲、Big Four、古巨基、鄭中基、劉偉強、方力申、李克勤、薛家燕、唐詩詠、姚子羚、陳自瑤等撰寫感言。

陳志雲寫序，提及對Wilson最大虧欠，是2010年因「志雲飯局」事件連累對方捲入貪污案。志雲大讚Wilson為人正直、忠誠、什麽也沒做過，可是調查終止，便無奈地、別無選擇地離開無綫。即使喪失工作後也沒怪責他，更反過來安慰。他形容Wilson絕不會對上司唯唯諾諾，敢直接向當年老闆方逸華表達意見。其中2007年的慶回歸晚會，四大天王難得同台演出，Wilson當時拉攏他們跟邵逸夫爵士合照，都是為完成老人家當年心願。

陳宛蔚：感謝能遇上 最大的幸福

陳宛蔚以「阿B」暱稱亡夫，感謝二人能遇上，是她一生最大的幸福。上天為他們帶來的快樂是女兒Abby，感謝Wilson對她和女兒無微不至的照顧，更寵成像公主。Wilson患病後，陳宛蔚要學習照顧別人，不時提對方食藥和休息，明白他很辛苦也一直堅持。最後她叫Wilson放心，會努力把女兒照顧成快樂的孩子，把他的開心基因在女兒身上再發光，盼來生再相遇。