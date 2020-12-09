效忠無綫40年 韓馬利嘆時間過得快 陳豪獲20年金牌自嘲「乾晒」

【明報專訊】無綫昨日舉行「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2020」，當中韓馬利和高層曾勵珍（珍姐）獲贈二両重足金擺設，表揚效忠無綫40年。其他出席藝員還包括攞「20年金牌」的陳豪、陳百祥（阿叻）；「10年金牌」的陳庭欣、翟威廉等。適逢阿叻農曆生日，獲全場唱生日歌祝賀。韓馬利慨嘆時間過得很快，她跟珍姐傾偈時都話恍如去年發生，並笑說：「一定不會有下個40年，50年都還有機會，最緊要健康。」韓馬利去年曾患腦膜炎，問會否減少工作？她稱雖然喜歡工作，但都要考量一下，因自從去年大病後，體會到健康的重要，能夠康復很感恩。

阿叻稱在無綫不止20年

阿叻笑言好奇公司為何頒發「20年金牌」給他，他說：「我1970年簽約無綫，應該是50年，就算中間曾轉簽邵氏和去做生意，但無論計我1978年，還是1994年重回無綫，也不止20年。」陳豪多謝無綫栽培，當年在電影圈浮浮沉沉機會不多，加入公司讓他有個重新歷程。問到這20年最大收穫是否識到老婆陳茵媺？他笑說：「眨下眼就由一個乳臭未乾的黃毛小子，到現在乜都乾晒，還當上爸爸，我人生算是不錯。（可有信心做到30年？) 看我際遇，不過小朋友年紀還細，應該都有排捱。 」

陳庭欣翟威廉否認翻撻

陳庭欣與翟威廉這對過氣緋聞男女，近日被影到在私竇密會，繼而傳出二人翻撻。他們齊聲否認，威廉解釋：「當日是羅浩銘用在台慶贏得的5萬元獎金請食飯，但因限聚令，餐廳早收，所以去了我的酒舖。」二人又笑稱懷疑過是羅浩銘放料，為幫補食飯錢。威廉稱跟陳庭欣的緋聞傳足10年，已無所謂；陳庭欣稱男友知她約了威廉等人外出用膳。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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