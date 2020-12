歐陽靖為辱華對白道歉：珍視我的根

【明報專訊】歐陽靖(MC Jin)參演由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的電影《魔物獵人》在內地上映一日便遭下架。事件涉戲中飾演士兵的歐陽靖的對白,他說:「What kind of knees are these?」然後自答:「Chinese.」。內地網民指對白聯想具種族歧視的童謠「Chinese, Japanese, dirty knees, and look at these.」有辱華之意,歐陽靖被網民聲討。

昨日歐陽靖拍片就事件道歉,並附上中英文字幕。他解釋劇情是一個中國士兵跟一個澳洲士兵在講冷笑話。他說:「我對這個角色以及這句話背後情感的理解是,這一刻他自豪地宣布自己是一個中國士兵,不只是他的膝蓋,他的胳膊、他的頭、他的心,都是中國的。這和那個愚蠢的童謠無關,無論那個愚蠢的童謠說了什麼,與台詞之間都沒有任何聯繫。」

MC Jin稱被誤解令他心如刀絞,引起誤會令大家感到被冒犯,他為此道歉,又表示:「事情發展到今天這個程度很遺憾,雖然這句台詞的本意是積極正面的。我覺得有必要就這個問題說明,因為這關係到的不是我的事業,而是我內心更為珍視的東西—我的根。」他稱永遠為自己的血統自豪。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com