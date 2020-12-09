新片戲院串流平台同步 《天能》導演鬧爆華納決定

【明報專訊】華納電影日前宣布，明年《自殺特攻2》及《22世紀殺人網絡4》等合共17齣新片，效法聖誕上映的《神奇女俠1984》做法，將會戲院及串流平台HBO Max同步上映，當時大型院線AMC行政總裁已表示不滿；昨日輪到《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）開腔斥責華納，「很多業界重要人士與演員，睡前還以為自己為最好的電影公司貢獻才能，醒來才發現是在最爛的串流平台服務」。

基斯杜化路蘭與華納近20年來可說合作無間，他執導的《白夜追兇》、《蝙蝠俠：黑夜之神》、《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》等都交由華納發行。廣受談論的新片《天能》亦然，即使疫情嚴峻，亦堅持在戲院上映，結果美國本土收5760萬美元，全球票房3.59億美元，遜於預期。有美媒指出，該片成本2.5億美元加上宣傳費，盈利有限，另外對市道不樂觀，這或許是華納管理層決定轉戰串流平台的原因。

基斯杜化路蘭接受ET Online訪問時表示，華納的決定如此富爭議，其中一個原因是事前沒有知會任何人，「非常非常非常非常混亂」。路蘭說：「這些電影製作人、演員都為自己的作品貢獻良多，不應受此對待。他們值得被徵詢及告知，究竟他們的電影發生了什麽事。」路蘭續說：「很多業界重要人士與演員，睡前還以為自己為最棒的電影公司貢獻才能，醒來才發現是在服務最爛的串流平台。」他指出華納有很好的機制，可讓電影人的心血無論是在戲院還是家中，都能好好呈現，但現正在自毁，明言華納根本不知道自己正失去什麼，他說：「在經濟方面毫無道理，連華爾街普通的投資者都知道。」

據Hollywood Reporter報道，華納希望迪士尼也能加入他們的陣營，會宣布未來一年的電影，戲院和串流平台同步上映；雖然後者確實有增長得不錯的串流平台Disney+，但迪士尼的考慮還有很多，而且即使要做，手法也比華納圓滑周詳，不會單方面宣布計劃。

華納有機會收律師信

據報道華納明年的17部新片中，《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰》（Dune），以及《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）擔正的《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong），傳奇影業都有份投資，事前卻不知情，很可能會循法律途徑追究華納。