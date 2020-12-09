【開箱】《返校》跨越兩代的抗爭

黃冠智（圖）飾演暗戀李玲葦的男同學程文亮，性格可愛為劇集提供不少笑點。

李玲葦扮演二年忠班學生劉芸香，遇上30年前自殺身亡的學姊怨魂，命運從此改寫。

【明報專訊】改編自同名電腦遊戲的台灣電影《返校》，去年上映叫好叫座，更囊括金馬獎最佳新導演及改編劇本等5個獎項，吸引影視串流平台Netflix投資開拍劇集，並於本月初跟台灣公視同步首播。《返校》以靈異題材作包裝，批判1960年代台灣政權利用白色恐怖鎮壓異己為實，劇集版更把故事時間軸伸延至1990年代，變成橫跨兩代的抗爭故事。

女生自殺 學校禁區

台劇《返校》共分8集，由民國58年（1969年）的金鸞鄉翠華中學揭開序幕，時為台灣白色恐怖年代，國民黨政府為了對付台獨及左派勢力，實施戒嚴及打壓手段，殘酷對付異己。

張明暉、魏仲廷等人在校園內舉辦讀書會，前者跟女學生方芮欣（韓寧飾）搞師生戀，後者卻誤以為男方移情別戀，於是向當局檢舉，眾人被指散播反政府思想而被捕，方芮欣則獲頒榮譽獎狀，她懊悔不已，從校園天台墮樓身亡，從此冤魂不散，一直徘徊校內。

隨着女學生自殺事件曝光，靈異傳聞不脛而走，雖然校方曾辦法事，期望能鎮魂驅鬼，然而事發地點涵翠樓，從此變成禁區，學生不得內進。

30年後，人非物換，但政治打壓依然不改，民怨從未止息。故事由民國88年（1999年）開始，劉芸香（李玲葦飾）偕母親從台北搬到金鸞，並報讀翠華中學，天生「陰陽眼」的她，途中「見到」學生鬼魂在車廂走過，嚇得她閉目低頭，不敢直視。

與鬼魂交易的代價

芸香開學第一天，媽媽為她準備早餐，然後在她耳邊輕聲說：「好不容易在此重新開始，我們要好好表現，等爸爸帶我們回家。」這次搬家和轉校，背後似乎暗藏不可告人的秘密。

芸香上課前，訛稱身體不適，卻在前往保健室途中，轉赴涵翠樓天台抽煙，遇上同班「壞學生」程文亮（黃冠智飾），他是當地城隍廟的道士傳人，雖然無心向學，但品性善良，對芸香有好感，經常出手維護。

正當二人準備離開天台之際，該校一名三年級女生突然出現，並在他們面前一躍而下，當場慘死。為怕惹禍上身，阿亮匆忙拖着芸香離去，可惜最後仍為校內教官白國峰（趙正平飾）揭發，更遭到班主任當眾辱罵。

其後芸香折返涵翠樓，竟然遇上方芮欣的鬼魂，後者表示能夠助她達成願望，芸香希望班主任消失，結果變成事實，令她又驚又喜；可是世上並沒免費午餐，當方芮欣再次出現，就是向芸香討債之時。

《返校》台前幕後均是全新班底，雖然沿用部分電影角色，但劇情大幅修改，例如方芮欣並非在學校禮堂自縊，而是跳樓身亡，感覺更加震撼；另外，劇集改以1990年代為背景，把故事的時間軸大幅延長，變成橫跨兩代的抗爭和復仇故事。

校園禁戀 兩代同悲

30年前被捕的魏仲廷（吳昆達飾），受盡嚴刑逼供和牢獄之苦，身心早被折磨得扭曲；後來阿亮得悉他的身世，與翠華中學的秘密有關，決定調查到底，而他口中的「魏叔叔」，亦重新審視當年自己所犯過錯，希望能及時修正。電影《返校》以張明暉和方芮欣的師生禁戀，帶出悲慘結局；新劇同樣出現代課老師沈華（姚淳耀飾）與芸香的校園戀愛故事，加上同班同學阿亮介入，三人下場會否比上一代更凄慘？實在令人好奇。