劉溫馨著短裙坐石修大腿 重演牀戲 羅天宇尷尬面紅

【明報專訊】龔嘉欣、羅天宇、王敏奕、謝東閔、石修及劉溫馨等昨日宣傳新劇《香港愛情故事》，嘉欣和天宇重演在太空艙牀上戲一幕，男方尷尬面紅耳熱。他又即場彈結他唱情歌及生日歌，為12月生日的嘉欣和謝東閔賀壽，兩人切蛋糕。劇中飾演「少妻」的劉溫馨，大膽坐在「老夫」石修的大腿上合照時險走光，石修攬腰又將頭枕在女方胸部位置，引來嘩聲四起。

險被龔嘉欣扯甩內褲

嘉欣開心劇情能感動觀眾，她指拍一場戲喊足兩分多鐘，但播出時被刪至兩秒。提到與天宇在太空艙拍激情牀戲，她形容是入行最激一次。天宇尷尬自爆當日拍攝險被嘉欣扯甩內褲：「劇情是嘉欣幫我除褲，試位時她一手扯，差點連內褲也扯下；正式拍時穿3條內褲，免嚇親人，現實中我未試過被人扯甩內褲。」天宇趁機推銷不介意接拍內褲廣告。

嘉欣本月5日生日，獲好姊妹陳凱琳及譚凱琪撇下孩子又為她下廚，一齊看劇集首播，令她好開心。嘉欣重申有友情已足夠，強調報道指她與大馬富二代男友分手絕無其事：「從沒開始拍拖亦沒有分手，故事一直是假，對方不是圈中人，影響他不好意思，大家還以為我封盤，層樓是我用首置貸款買，供款年期長，希望賺多些外快幫補供樓。」

王敏奕拍吻戲前知會老公

王敏奕劇中主動向謝東閔挑逗獻吻一幕已播出，她自覺非常大膽，現實沒此勇氣。她指謝東閔因角色黐鬚，拍嘴戲黏着忍不住笑，NG了3次。王敏奕丈夫曾國祥在內地未看劇集，她會提他上網重溫。她當日拍攝前有知會老公，不擔心他呷醋，最驚自己表現不夠好。她說丈夫是大導演經得起風浪，有什麼畫面未見過？她自覺演出比以前成熟，作為演員應該沒有底線，下次或再挑戰其他角色，如嘉欣和天宇的激情戲。

記者：林蘊兒