《全民造星III》10強名單流出 花姐：傳聞有真有假

【明報專訊】ViuTV《全民造星III》日前播出的一集，30強誕生，但據報節目已拍到淘汰剩最後10強，將於本月26日舉行總決賽，與無綫《衝上雲霄大選》對撼。近日有盛傳是《造星III》10強名單流出，當中包括陳毅燊（ANSONBEAN）、葉巧琳（Mischa）、陳澤言（CY）、李靜蓮（Alina）、黃劍文（Kimman）、劉瑞祈（K Lau）、趙祥誠（Ben）、陳葦璇、雲浩影（Cloud）、鍾諾言（NY）。大熱的江宏基（Timo）與張進翹（Manson）不在名單之內。

節目監製黃慧君（花姐）昨日與姜濤出席活動，對於有疑似《造星III》10強名單流出，她說莫名其妙，反問從哪裏流出？她知道在不同群組有討論，日前去餐廳用膳時，有老闆言之鑿鑿告知10強人選，好似現場看般：「傳聞10強有真有假，我都想講，但現在公開，觀眾睇得不開心，要保持神秘感，還有數天便揭盅，最希望大家知道節目真實，沒有造馬。」

《造星III》總決賽本月26日假九展現場直播，原本有觀眾入場，因第四波疫情嚴峻已取消，參賽者和台上工作人員事前要先做檢測。花姐說：「沒現場觀眾是有點可惜，但安全起見，沒有辦法。」

記者﹕柯美