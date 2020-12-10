爆母想移民台灣 姜濤自覺不及台男靚仔

【明報專訊】姜濤昨日到尖沙嘴出席活動，吸引半百粉絲圍觀。他由台灣拍劇返港，頻頻接工作掙錢，今年是否豬籠入水？他稱不知道，因財政交母親管理。姜濤自覺好彩，疫情下仍獲安排工作，好感激公司。他不擔心引起MIRROR其他成員妒忌，隊友也各有各忙，沒工作會增值自己。他有空時也會學跳舞和唱歌，並自嘲沒趣。

被問會否找個女朋友來增添情趣？他幽默說：「簽證未通過，自己未批和遞交申請。（公司不批准他拍拖？）沒有，公司只說要對自己做的事負責任。（姜母叫他找個台灣女友？）媽媽的確想，因為她想移民台灣。（你喜歡台灣女孩嗎？）台灣人都喜歡，無論男女都很熱情。（有否被台灣女孩融化？）沒有，拍劇時間很長。」姜濤稱劇組對來自香港的藝人很照顧，當地女生也沒特別關照他，因台灣男生都好靚仔，他不突出，亦不覺得自己靚仔。

姜濤說有留意《全民造星III》，睇好Manson和MIRROR隊友邱士縉（Stanley）女友李靜蓮（Alina），指Alina跟男友Stanley的身材一樣好。姜濤透露花姐也希望他如Stanley般健碩，他會加油的。屆時會否騷肌？他指在台劇也有除衫戲，但沒陳卓賢（Ian）在《男排女將》那麼勁。

記者：柯美