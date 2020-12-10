錢國偉出殯 鄭伊健張衛健扶靈 遺孀陳宛蔚不捨 叮嚀亡夫慢慢行

【明報專訊】「金牌監製」錢國偉（Wilson）今年10月27日因胰臟癌病逝，終年59歲。前日在沙田大圍寶福紀念館的寶福堂設靈，昨日出殯，鄭伊健、林曉峰、錢嘉樂、張衛健、方力申、黎諾懿及阮兆祥等8人負責扶靈，靈柩隨即奉移到大圍富山火葬場火化。錢太陳宛蔚雖承受喪夫之痛，但一直表現堅強，當Wilson靈柩送入火葬場禮堂時，還叮嚀亡夫：「慢慢行，不用急。」盡顯不捨之情。

鄭伊健和太太蒙嘉慧及黎諾懿早上近10點同車率先抵達靈堂幫手，伊健禮貌向傳媒打招呼後進內；林曉峰駕車載錢太陳宛蔚到場，陳宛蔚落車時精神不錯，情緒平靜，透露囡囡Abby會來送別爸爸。其他圈中好友包括謝天華、蘇永康與吳婉芳等亦有前來致祭，送Wilson最後一程。

不設纓紅宴 向親友派食物券

喪禮以佛教形式閉門進行，約中午12點半大殮結束後，8名扶靈者將靈柩推出靈堂，各人神情肅穆，遺孀陳宛蔚則手捧亡夫遺照，隨靈柩登上靈車前往火葬場，靈車以白色鮮花裝飾。到達火葬場後，陳宛蔚跟隨工作人員的指示，在移送靈柩入禮堂時向亡夫說：「慢慢行，不用急。」

承受喪夫之痛的陳宛蔚一直表現堅強，完成火葬禮後，工人姐姐抱住包到實的Abby急步上車，陳宛蔚緊隨其後，卻忘記了「洗手」儀式，錢嘉樂即遞上水盆讓他們在車上「洗手」，其間大批傳媒圍訪，她只說「有心有心」表示謝意便離開。因疫情關係，大會向各人派發食物券加纓紅利市代替纓紅宴。

親朋承諾互相扶持

林曉峰受訪時表示昨日很圓滿，大家開心地陪Wilson走最後一段路，雖然大家都非常不捨，但在他人生最後一個階段，重溫他生前的片段，Wilson是一個很有鬥志的人，經常帶開心給身邊的朋友，昨日大家都祝福他有一個很好的完結。

問到錢太的情緒？林曉峰說：「因大家都希望Wilson離開得安心，我們所有親人朋友都會互相支持大家，以farewell party形式跟肥仔（Wilson）講掰掰。你問我們傷不傷心，囡囡有否掛住爸爸，這是一定會，但我們所有親友都會盡承諾，互相支持。」

待陳宛蔚收拾心情再談工作

錢太日前說會工作，掙錢養家照顧女兒，問他會否幫忙搭路？林曉峰稱不要講幫不幫忙，他們的燦爛人生是Wilson給的，Wilson的燦爛人生中也有他們，他說：「朋友之間一步步來，等Calinda（陳宛蔚）心情重整好，才去迎接將來的挑戰，現在最希望大家身體健康。」

至於靈堂內所播的片段，林曉峰透露是Wilson以往工作和訪問的片段，背景音樂則是對方最喜歡、王力宏的《落葉歸根》，他說：「這首歌很代表到Wilson和我們一個完美的關係。」又透露選用西式靈車是Wilson朋友的一份心意，希望他走得很靚和很好。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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