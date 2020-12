笑奧巴馬「回憶」錯 梅麗半鹹淡普通話念唐詩

next

【明報專訊】3奪金像獎的梅麗史翠普(Meryl Streep),今明兩日連續兩齣新片在不同的影視串流平台上架,前晚接受了深宵節目的視像訪談,宣傳新片之外,名嘴史提芬高拔(Stephen Colbert)乘機問她可有看美國前總統奧巴馬剛推出的回憶錄《A Promised Land》(暫譯《應許之地》),還稱書中有一章節提及梅麗,並朗讀出來,梅麗隨即糾正稱奧巴馬記錯了,尾聲以半鹹淡普通話朗誦當日在奧巴馬身邊耳語的王維名詩《鹿柴》,更表示這詩很適合隔離時候細讀。

名嘴史提芬高拔表示,上周訪問奧巴馬,所以事前先拜讀《應許之地》做定功課,發現談及文化演藝界的章節,提到跟梅麗史翠普在白宮晚宴碰頭,後者為了一個角色學了普通話的歌詞,並在他耳邊朗讀出來。史提芬在視像訪問中問梅麗可記得此事,她說記得,不過似乎奧巴馬文筆很好,但笑言記憶略為有誤。

9年前為中美交流活動演出

梅麗史翠普表示那次應該是剛完成在北京舉行的中美文化交流活動後返回美國,所以向奧巴馬提起,但說的不是普通話歌詞。梅麗說當時和馬友友在北京有一場演出,後者以大提琴伴奏,她則讀出唐朝田園派詩人王維作品《鹿柴》,原定先後朗誦英語譯本和普通話原作,不過演出前聽聞中共文化部長會到場,梅麗自言害怕起來,還解釋中文字大同小異的音節,意思大不同,所以最後決定只念出英語譯本。她讀給奧巴馬聽的其實是唐詩而非歌詞。

應史提芬要求,梅麗在節目上以中英語各重念一次,當用普通話朗讀「空山不見人,但聞人語響,返景入深林,復照青苔上」,距離標準音韻確實很遠,不過若知道她是9年前為演出而苦練,到今天仍能背誦出來,大概都會佩服71歲梅麗史翠普的記憶力。她盛讚這詩很美,尤其適合疫情肆虐、隔離期間細讀。她笑言,現在每5人就有一個華裔,如果聽到她剛才說的普通話,一定覺得很可怕,還可能演變成國際事件。

導演蘇德堡製作奧斯卡

梅麗史翠普主演的新片《Let Them All Talk》,由《世紀戰疫》史提芬蘇德堡(Steven Soderbergh)執導,今日在HBO Max上架;她伙拍妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演的《畢業舞會》(The Prom),則於明日在Netflix播放,曝光率相當高。梅麗現正拍攝《沽注一擲》導演亞當麥奇(Adam Mckay)新片《Don't Look Up》,講述兩名科學家發現一顆流星半年內會撞向地球,到處發出警告,卻不獲信任的故事,同片星光熠熠,包括珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)參演。

提起史提芬蘇德堡,美國影藝學院前日公布明年4月25日舉行的奧斯卡頒獎禮,蘇德堡將會首次跟《伊人當自強》監製施黛茜雪兒(Stacey Sher)及去年格林美監製謝西哥連斯(Jesse Collins)聯手製作頒獎禮 。