張振朗譚俊彥演拳手無啖好食 黎耀祥爆姚子羚開工睇仔勁「肌」渴

【明報專訊】黎耀祥、張振朗、譚俊彥、姚子羚、蔡潔、朱敏瀚與賴慰玲昨日出席劇集《拳王》拜神儀式，譚俊彥與張振朗為操肌演拳手，齊齊呻無啖好食，譚俊彥說：「我拍完《換命真相》接這部劇，由170磅節食減到148磅，將身上脂肪趕走晒。」張振朗提到譚俊彥日前跟前泰國拳王拍對打戲拳拳到肉，非常精彩，引得全場劇組起哄，譚俊彥說：「我都幾感動，場戲拍到半夜，好多等埋位的演員，本來玩緊手機，聽到我們打到嘭嘭聲，都撲前來看，那時我就知道效果好好。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

張振朗表示連續10日拍拳鬥戲，為求身形帶出視覺感，這段時間要減少飲水，但拍完動作戲好口乾，他稱感覺煎熬，並說：「多得譚俊彥來頂一日，他拍時，我可以唞一唞。」他投訴朱敏瀚和許家傑「放毒」，笑說：「這部劇我見證每個演員的進程，他們拍完晒打戲，走去食雪糕、鹵水雞翼、魚柳包引誘我，我仲未拍完，好想食麻辣火鍋。」

譚俊彥笑言拍完打仍在食減肥餐，與張振朗齊上齊落，又自爆半夜收工，情緒仍然好high，回家即摷醒老婆，笑他行為惹來無限幻想，他解釋：「我摷醒她傾偈，分享拍攝感受。」

姚子羚怕被誤是狼虎之年

黎耀祥（祥仔）透露劇中會周旋在姚子羚和賴慰玲之間，與前者關係曖昧，後者是紅顏知己，慨嘆與兩名美女均沒親熱戲，反而角色一生熱愛打拳，他會半裸上擂台作戰。祥仔拍攝前雖然勤操肌，但自評身形望塵莫及後生仔張振朗及譚俊彥，勸大家不要抱期望，又爆姚子羚趁開工觀賞男演員騷肌好開心，姚子羚靦腆說：「大家會以為我是狼虎之年。」她笑言尚未見到祥仔拍除衫戲，近日拍攝時目測朱敏瀚身形最平均，並笑說：「我好欣賞他的胸肌，但彼此不太熟，我不敢摸他，只摸過張振朗的腹肌。」

黎耀祥盼與雯女再合作

另外，有指舊拍檔鄧萃雯（雯女）回巢拍《巾幗梟雄4》，祥仔直認曾獲劇組接洽，但未有詳談細節，若真的落實開拍，期待跟雯女再合作，他說：「人生有幾多個10年呀。《巾幗3》相隔了10年，都想看看大家的演技在這10年間有何變化。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com