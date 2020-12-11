戶田惠梨香閃嫁松坂桃李

【明報專訊】《鳥獸行》32歲男星松坂桃李與《死亡筆記》同齡女星戶田惠梨香，昨透過事務所宣布結婚。由於兩人從未傳緋聞，突然爆出婚訊讓外界震驚。

戶田惠梨香在聲明表示與松坂桃李結婚，並稱很感恩，今後會繼續努力演員工作，希望大家能守護她。松坂桃李則表示消息雖然很突然，但出道以來得到很多人支持，隨着生活環境改變，要有比以前更大的責任與覺悟，會更認真看待事情，希望大家今後能多多支持。

松坂桃李與戶田惠梨香2015年曾合演電影《王牌大騙局》（April Fools）。戶田在戲中飾演患有恐懼症的孕婦，與扮演性上癮醫生的松坂桃李發展一夜情。日媒稱兩人從未傳出戀情，但都是緋聞不少的藝人。戶田入行多年經常被指戀上拍檔，包括《死亡筆記》松山研一、《夏日傾情》勝地涼、《IQ刑警》加瀨亮及《緊急救命》成田凌等。松坂桃李亦緋聞不斷，被指曾與《一公升的眼淚》澤尻英龍華及《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙交往。

戶田惠梨香早前受訪時表示想早日結婚做媽媽，並稱婚後會繼續工作，似乎早已透露恨嫁心聲。她明年初會伙拍長瀨智也合演新劇《我家的故事》；松坂桃李則主演明年2月上映的新片《那個時候》。且看兩人屆時會否親身回應婚訊。