【開箱】《南山的部長們》謀殺總統的死囚 李秉憲代表作

【明報專訊】年初在韓國上映的新片《南山的部長們》，男主角李秉憲接連於春日電影節、釜日影展、韓國影評人協會及亞洲電影大獎稱帝，如果原定今日舉行的青龍獎能再下一城，就幾乎包辦今年所有重要獎項的影帝殊榮，可惜當地疫情轉趨嚴峻，頒獎禮延期至明年。實在好奇該片上映快一年，又獲獎無數，加上李秉憲名氣，台灣早於3月引入，卻沒聞此地有片商購入版權，遍尋才在iTunes租片服務找到《南》片蹤影，可價錢跟正場電影相差無幾。

小說改編 影射歷史人物

《南山的部長們》根據小說改編，講述1970年代朴總統遇刺前40日的故事，李秉憲扮演的金規泙是中情局部長，總部在南山，被視為一人之下萬人之上的國家二把手；他軍人出身，曾在部隊跟總統出生入死。前任中情局部長朴勇革（郭度沅飾）在美國出席聽證會，頂證朴總統獨裁濫權，而且準備出書爆大鑊，金規泙奉命到美國阻止他出版及擺平事件。

金規泙跟朴勇革原是好友，後者相告朴總統另有海外帳戶斂財，並由暱稱「伊阿古」的神秘人處理，金半信半疑，但同時說服朴勇革的爆料書暫時按下不發表。金回國後發現總統警衛室室長郭尚川愈來愈離譜，不但隨意動用坦克，又對國會議員動粗。在野黨主席金泳三被褫奪議員資格，激起民憤，釜山等地出現抗爭，郭力主戒嚴鎮壓，並責難金辦事不力。朴勇革此時從美國被誘至法國，原欲找當地的韓國大使敘舊，對方串通郭的部下。金規泙遂派人到當地搶人，最後更把朴勇革殺掉。

原以為此舉為表忠誠，怎料朴總統反指金規泙「連朋友都殺」，更刻意疏遠。已到臨界點的金，終於在一頓晚飯時把朴總統及郭室長殺掉，沾滿鮮血的手腳坐上來接他的汽車，原要返回南山，身旁的陸軍參謀長張勝昊勸他到陸軍司令部。劇情最後是俯瞰鏡，在黑夜裏金規泙的座駕掉了頭。

真實聲帶 行刺非為篡位

片中所講的都是真實人物，只是改了姓名，李秉憲飾演的金規泙就是後來被判處死刑的金載圭；朴總統是現在淪為階下囚的朴槿惠父親朴正熙；片尾出現了當年的黑白新聞圖片，包括總統遇害現場，還有金載圭受審時的照片及自辯聲帶。判辭指金認為總統偏愛警衛室室長，對他不信任，累積了不滿，尤其釜山馬山的動亂後，他被解僱的傳聞四起，因而心存不安，並妄想成為總統，終致以內亂為目的殺人案。

不過現實中金載圭的自辯並非如此，電影末段也播了出來，「說起10月26日革命目的，是為了回復自由民主主義，和阻止我國國民更多的犧牲，我的革命從不是為了當總統。我是軍人也是革命家，絕不是為了乞討性命作最後陳述，總之請法官遵從自己的信念判刑」。結果金載圭被判處絞刑。

據說《南山的部長們》為免爭議，所以人物都換了姓名；又譬如片中前中情局部長朴勇革在法國失蹤，而且是金規泙派人落手，現實中的金炯旭確實失蹤，卻一直找不回來，而且很多年後才證實死訊。片中把金規泙形容為對總統忠誠，愛護人民，認為總統已遠離正軌，且重用讒臣才會動殺機。

演繹角色 層次分明

只是金載圭（金規泙）軍人出身又掌管情報機關，多年來為獨裁者朴正熙剷除了不知多少異己，他也不會是善類。李秉憲卻把這個壓抑的人物，演得層次分明，由最初的冷靜，到力斥郭室長根本未夠班，到後來感覺遭總統出賣及冷待的不忿心情，臉上的肌肉輕微跳動外，也反映在不停撥弄本來已整理得很貼服頭髮的手勢，單是這些經過精心設計的小動作，已堪稱他從影以來的代表作。

20年前，韓流在亞洲仍是起步階段時，李秉憲是朴贊郁成名作《JSA安全地帶》的主角之一，另外幾人分別是李英愛、宋康昊及申河均；面對實力派的「朝鮮中士」宋康昊，扮演韓國兵長的李秉憲，演技完全給比了下去，一如片中他誤踩地雷時同袍走光，不知所措唯有慌亂。經過荷李活幾部片的洗禮，又從桃色醜聞中再站起來，李秉憲接連稱帝，並非幸運也不是偶然。