新劇牀戰連場零過電 龔嘉欣擇偶奄尖 羅天宇心儀孝順女

【明報專訊】龔嘉欣與羅天宇在新劇《香港愛情故事》飾演一對為「上車」而懊惱的新婚夫婦，面對香港房屋問題，被迫周圍找地方開房解決性需要，首次合作便「牀戰」連場，他們都大呼非常尷尬，龔嘉欣笑言寧願拍打戲；羅天宇自爆對除衫有恐懼，因先天漏斗胸令他缺乏自信。對於「有樓先定結婚先」，龔嘉欣認為只要遇到能共度一生的對象，簡單都可以很開心；她坦言渴望有愛情滋潤，但被朋友說擇偶奄尖。羅天宇希望將來給到另一半足夠的信心。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

對比兩線台慶劇《使徒行者3》和《踩過界II》的緊張、沉重劇情，小品劇《香港愛情故事》可說是給觀眾一個「飯後甜品」，劇集題材貼地且笑中有淚，令不少觀眾產生共鳴。對於《香》劇被委以重任，成為第四線劇頭炮，對撼ViuTV選秀節目《全民造星III》。龔嘉欣表明臨近年尾還有劇出街已很開心，無特別去想新時段的收視，今次故事貼地，只希望觀眾喜歡。首次擔任男主角的羅天宇，稱拍攝初期的確緊張，幸劇本裏所面對的問題，正是他現實生活中經歷的，故很易投入。

首次擔正，難免會遇到負評，羅天宇表示之前拍《愛．回家》時已有經驗，初時會不開心，但知道控制不到，故今次花了最大努力去演好角色。對於有傳他靠媽咪打盡人情牌，最終「執三攤」成功做男一？他說沒聽過，也不會介懷，只會將精神專注在工作上。龔嘉欣亦說演戲最緊要獲觀眾感受到用心演好角色。

「寧拍打戲不拍牀戲」

龔嘉欣與羅天宇在劇中飾演新婚夫婦，首次合作便「牀戰」連場。龔嘉欣坦言很尷尬，除了首次踏足時鐘酒店、太空艙及劏房外，還要穿上性感內衣、制服誘惑甚至無著衫，是她從演以來最多牀戲的一次，她笑說：「希望只此一次，因為實在太多了，我真的寧願拍打戲。」羅天宇表示拍親熱戲時也會特別小心，以免被誤會鹹豬手，「好似幫她除衫鈕時，我都好驚，會盡量就住」。他們笑稱拍劇前是完全不認識對方，碰到面最多都是「hi」和「bye」。問到拍攝期間可有過電？龔嘉欣望住對方說：「零！對不起，這樣說會否很hurt你？」羅天宇笑說：「少少啦！」

羅：為漏斗胸恐懼除衫

繼《她她她的少女時代》後，羅天宇再有騷肌場口，但在熒幕前弗爆的他，每次除衫都要先克服心理陰影，「因我本身有漏斗胸，故近年都刻意操胸肌，希望兩邊平衡番；加上兒時曾被人取笑，所以留下陰影，每次除衫都很無自信，直情有種恐懼感，試過透不過氣，很辛苦」。龔嘉欣又大爆羅天宇在太空艙拍攝激情牀戲時的笑料，笑對方原本只穿了一條底褲，但很怕走光，扭擰下最終穿了三條底褲上陣，更叮囑她不要亂扯。羅天宇解釋因本身條底褲有點鬆，若扯甩就不止露股咁簡單。

龔：想法不同即刻落閘

問到對「有樓先定結婚先」的看法？龔嘉欣覺得若遇到一個夾到、可以過到一世的人，這不會是很大問題，「我反而着重身邊這個人可否跟我一起生活，其實簡單都可以很開心，就算要我跟他家人一起住都可以的，因我覺得結婚後，大家就是一個家庭」。已單身超過一年的龔嘉欣渴望有愛情滋潤，雖身邊不乏追求者，但現時不會再為想拍拖而拍，會以結婚為目標才展開一段感情，慨嘆已31歲了；不過朋友都說她擇偶條件奄尖。是否做了食肆老闆兼業主，故眼角高？她說：「我不在乎條件，追求感覺行先，最緊要大家想法、行動一致，如果稍有不同，我就會即刻落閘，所以都幾大鑊。（着重對方經濟能力？）我不介意對方搵錢比我少，但如果對方因此不開心，我會扣分；最緊要大家開心，我主張公一份、婆一份。」至於跟大馬富二代Bryan的緋聞，她澄清只是朋友關係。

羅天宇已單身近4年，否認戀上戴祖儀，笑言也很喜歡對方，但大家只是朋友關係，目前先專心工作，難得有演出機會，會好好把握，努力掙錢達成跟弟弟胡㻗夾錢買樓的目標，感情事暫時不會多想。他曾與苟芸慧和湯洛雯等拍拖，因而有「女神收割機」稱號。他否認要有女神級條件才看得上眼，心儀有愛心、喜歡小動物及孝順的女生。他也希望將來給到另一半足夠的信心，所以現在要努力工作，掙錢買樓娶老婆。

龔嘉欣/化妝：Herman Ng

髮型：Real Law

服裝：Kate spade

鞋履：Rene Caovilla

羅天宇/服裝：Theory

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