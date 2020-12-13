有想過結婚大計 鄧麗欣靠視訊與王子維繫感情

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）相隔17年再參演港劇，在ViuTV劇集《男排女將》飾演排球隊教練。近日她接受商台節目《1圈圈星光背後》訪問，剖白自2010年開始少唱歌而專注拍戲的原因。

「演戲的世界很適合我」

鄧麗欣說：「我很怕醜，從沒想過做這行，是命運安排，誤打誤撞成為組合Cookies成員。最初沒有目標，只懂做好眼前工作，唱片好賣固然開心，但也是見步行步。我很幸運，有許多機會、很多人幫我，但真的沒有遠大理想。但這幾年專注演戲，那才是我的選擇，因為成長了，慢慢知道鍾意演戲，也知道需要專注，覺得演戲的世界很適合我。」

感情方面，Stephy跟台灣藝人邱勝翊（王子）譜姊弟戀，他們拍拖逾兩年，有否談過結婚大計？她說：「大家都有想過……如果繼續行下去會怎樣，但始終因分隔兩地，要怎樣處理呢？一想到這一點，就會說『唔好諗住』，大家先完成手頭上工作。」

在單親家庭成長的Stephy，小時候曾懷疑婚姻這回事，但現在已明白這是屬於個人抉擇，故對婚姻已沒陰影。對於她跟王子這段異地姊弟戀，Stephy說不介意另一半年紀比她小，亦覺得年齡差距不是問題，雙方能溝通便可，但承認因疫情大家很久沒見面，「我可以說，現階段我們的感情是OK的！現在我們靠視訊維繫，真的沒辦法，相比起從前，沒視訊就更慘了」。

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