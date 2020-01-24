承認是10年前「4P」片中人 《造星III》張進翹：怪自己年少輕狂

【明報專訊】ViuTV《全民造星III》周一（14日）展開20強的個人賽，周五將公布10強決戰人選。張進翹（Manson）由面試開始獲監製花姐「加持」，形容他似黃家駒而受注目；林二汶與彭秀慧兩名導師又力爭他入組，成為大熱門之一。Manson受注目同時亦被翻舊帳，有網民翻出2010年的新聞，灣仔某名校生跟友人在赤柱沙灘更衣室拍片自稱玩4P，片段在網上流傳，由於其中一名女生疑未滿16歲，警方曾介入調查。昨日Manson公開承認是片中人，為10年前的年少輕狂引起誤會道歉，他表示得把口講就叻，稱沒有發生4P事件。

娛樂組

近日有網民認出10年前名為「4P is awesome 港女玩4P」的短片中揸機拍攝的少年疑似張進翹（Manson），他攬住一名女生由沙灘行入女更衣室，說話時夾雜英文和粗口。消息傳出後，Manson與經理人麥曦茵未即時回應，至昨日Manson在社交網發帖，承認是片中人，但表示「影片標題所寫的並不是事實，亦沒有發生過類似的行為」。

「沒發生過影片標題所寫行為」

Manson留言：「是的，我必須要承認，那個人是我。亦必須要說的是，影片標題所寫的並不是事實，亦沒有發生過類似的行為。」 他又說：「𡃁仔時候嘅嘢，講就叻。都怪自己年少輕狂，口沒遮攔。因為莽撞為自己帶來了許多的誤會。這十年，的確有受它影響過。」Manson感恩有機會讓他在公眾前面對這件事：「發生了的已發生，是我成長過程的一段經歷。最後要向愛我、和保護我的人致歉，對不起，讓你們費神擔心了。亦要衷心感謝愛我的人，和支持我的人。家人、朋友和同行的人，在路上，得到大家的鼓勵和愛，我愛你們。」

經理人指愚昧幼稚：得把口亂講

經理人麥曦茵回覆傳媒時，她表示Manson當年得把口亂講嘢，形容他愚昧幼稚，說了一堆現在聽起來覺得尷尬羞恥的戲言妄語，面對沒做過而被誤解的事時又不知如何反應和處理。她表示當日決定跟Manson一起前行的時候，Manson早向她剖白過去，她一早知道這條影片的存在，也知道Manson少年時期的莽撞和輕狂，但當中沒有超越她能夠理解接受範圍而失格的事。她說︰「人貴乎坦誠，逃避是另一種幼稚。我們對於因年少時不成熟的妄撞言行，而被延伸討論的可能性，已經有心理準備，會一起面對。沒有過去的自己，就不會有現在的自己。我在乎的，不是過去的他是怎樣，而是他現在是怎樣。我相信現在的他，有足夠的勇氣和意志，對自己有所承擔，做好當下。若要以青少年成長的角度，直觀這件事的影響，是10年前，4名年輕人在懵懂的情况下拍了一條無事生事的影片，沒料到會因為不屬實的標題而被放大，被誤解困擾了10年之久。」

面對綵排壓力兼治療脊椎舊患

麥曦茵表示Manson並非迴避傳媒，前日他因為脊椎舊患到醫院接受磁力共振檢查與治療，然後趕着前往綵排工作，故未回應記者提問。她說︰「這刻的他，即使正在面對綵排的各種壓力，和治療脊椎舊患當中，仍然時刻感恩各種因緣會合，決心堅定自己，繼續努力。無論如何，我們會與他一起，繼續前行。」

Manson是林二汶旗下A組成員，在剛過去的第三回合分組賽表現突出，包括跟顧定軒的BL（Boy's Love）項目《我們》上演HeHe情。前晚他們總動員在最後項目唱《True Colours》，Manson彈結他、跟Cloud打頭陣唱歌。早前傳出10強名單中沒有Manson的名字，但麥曦茵說漏嘴，稱Manson前日到醫院後又要趕綵排，可見Manson能晉身10強需要綵排。