菊梓喬愛日夜顛倒最啱拍劇 JW爭女歌手獎未戰先認輸

【明報專訊】周柏豪、菊梓喬（Hana）、王灝兒（JW）、胡鴻鈞及泳兒等昨日為《2020勁歌金曲優秀選第二回》錄影。一身牛仔造型的Hana性感搶鏡，她說：「多謝造型師親身幫我做衫，性感兩個字以前跟我沒關係，我試過著Deep V都無人覺得性感。」

JW反而收起性感，她希望以粉紅色套裝帶起熱鬧氣氛，「加入星夢後第一次得獎，已經好開心」。JW今年兩棲發展，兼顧歌手和拍劇工作，下周會拍處女劇《欺詐劇團》，她表示心情緊張，「我扮演企業家，跟林德信有感情線，劇情比較搞笑，沒有親熱戲」。Hana早前拍攝劇集《刑偵日記》，笑言拍劇上了癮：「我好鍾意日夜顛倒的生活，可以不停工作，不用睡眠，因我長期失眠。」是否欠人陪睡？她說：「是的，無人陪我睡，有機會都想試試。」提到Hana與JW今年同門爭女歌手獎？JW未戰先認輸：「我今年轉換公司，好大改變，亦好少音樂作品，有獎是錦上添花，真的沒有想太多。」Hana表示抱平常心，今年在疫情中推出了一張唱片，已經感滿足和幸福，若然有獎是Bonus。

周柏豪炮製新歌頌親恩

周柏豪開心歌曲《劫後餘生》能得獎，他表示做歌心態跟10年前不同，以前每年推出4、5首歌爭取市場佔有率，現在就貴精不貴多，並且集中火力做好宣傳，不浪費每首歌。可會為愛女作歌？他希望跟女兒累積多點經歷才創作，但已有構思先寫頌親恩的歌，「我想寫畀爸爸，自己當了爸爸後才明白好大壓力。我個女出世後，爸爸最緊張新抱身體，我好感動，要跟他學習」。他不擔心母親呷醋，因她注重抱孫和旅行，「媽媽生了3個仔，她說驚不懂照顧孫女去洗手間。疫情影響家庭聚會，她都有點失落」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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