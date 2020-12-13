【開箱】《逆權》系列前傳 有關朴正熙獨裁年代的電影

【明報專訊】日前提到李秉憲憑《南山的部長們》連番稱帝，這已是他繼《寒流黑金》後，再度與《南》片導演禹民鎬合作。後者在《南》片巧妙把朴正熙遇刺的各方野史共冶一爐，例如被郭室長收歸麾下的保安司令官全斗赫，電影最後其中一幕在總統辦公室，全斗赫把藏在夾萬的瑞士海外帳戶文件及所有金條盜走，這小小角色，其實是影射後來透過政變奪權的全斗煥，亦即《逆權大狀》、《逆權司機》及《逆權公民》描述的1980年代，實行軍事獨裁、壓制民主、四處搜捕異見分子的總統。

林常樹導演《那時候那些人》

歷史有趣的地方是，《逆權》三部曲上映及製作的時刻，正是朴正熙女兒朴槿惠當上總統，而且當時傳出有演藝界黑名單，被總統視為眼中釘的，包括主演《逆權司機》和《逆權大狀》的宋康昊。如今淪為階下囚的朴槿惠，干預電影創作自由早有前科，她還未坐上總統之位，已不滿電影《那時候那些人》（The President's Last Bang），跟《南山的部長們》一樣，都是講述其父朴正熙遇刺事件。

《南山的部長們》集中描繪謀殺朴總統兇手的心理變化，《下女》和《錢•慾•劫》導演林常樹執導的《那時候那些人》，則聚焦事發當天的幾個人物，包括朴正熙、兇手金載圭、其隨扈、陪酒女郎，甚至朴死後各方勢力的反應。片中又把朴正熙描繪成耽於酒色，而且經常講日語，似乎仍留戀日殖時代。《那》片2005年上映前，朴槿惠透過胞弟代表入稟要求禁映，首爾地方法院的裁決，同意電影上映，但必須把片中近4分鐘的紀錄片段刪走。為表抗議，林常樹沒刪剪該片段，卻以空白鏡頭代替近4分鐘片段，讓觀衆對着它反思歷史。翌年上訴成功，法庭肯定了對歷史人物表達自由的重要，但同時又稱，《那》片部分場面對朴正熙有不當描述，要求製作公司賠償1億韓圜給控方朴家，可說各打50大板。

宋康昊主演《總統的理髮師》

另一齣有關朴正熙遇刺案的韓片是《總統的理髮師》（The President's Barber），又是宋康昊主演，講述他扮演理髮師，在總統府青瓦台旁邊開店；某次「捉間諜」事件，他成為模範市民，獲朴總統接見，搖身一變成為總統的御用理髮師。

此片跟前述兩片不同，以小人物側寫大時代，從宋康昊的理髮師身上，見證朴正熙如何一次又一次修憲，並當了18年總統。片中亦提及朴正熙遇刺，卻充滿黑色喜劇感覺，講述宋康昊為了救患病兒子，聽聞龍的眼珠可治病，當得悉朴被殺，於是設法想挖走總統的眼睛。上述兩片可在亞馬遜找來看，但應該只有英語字幕。

另一方面，韓國今日已是民主國家，有關政治人物的電影，過往亦存在很多禁區，能走到今天，是靠不同年代的電影人不斷衝，那條紅線才鬆下來；回望香港，《理大圍城》、《佔領立法會》等紀錄片可出外參展，在此地卻沒院商願意放映。