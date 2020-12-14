高層下令拍劇新嘗試 《香港愛情故事》監製：羅天宇變成熟

【明報專訊】無綫變陣安排劇集《香港愛情故事》周一至周五晚上10時30分播出，對撼ViuTV《全民造星III》。《香》劇共12集，目前已播出5集，普遍口碑不錯，獲讚題材夠貼地，老中青演員演繹多段愛情故事，亦令不少觀眾有共鳴。

不同年齡的愛情與現實

《香》劇是林肯榮升監製後的首部作品，他接受《明報》訪問時透露，最初有此構思，是杜之克（無綫節目及製作副總經理）希望有新嘗試及新節奏的劇集，故事貼近大家身邊發生的事，以香港不同年齡層的愛情所面對各種現實問題，其中住屋問題是大家關注的事。

劇中龔嘉欣與羅天宇這對情侶決定組織家庭後，住屋問題是否最迫切要解決？有樓又是否代表一定幸福？白彪與龔慈恩扮演較年長的夫婦，思想傳統的老公退休後長時間留在家中，男尊女卑情况下，老婆忍無可忍摩擦增加，是否需要大家讓一步去化解？年輕一輩的游嘉欣在大學嘗到初戀滋味，但非想像般美好，這條線展現青春氣息。

與羅天宇識於微時

今次選了羅天宇與龔嘉欣擔正男女主角，林肯說跟天宇認識很久，他2011年剛做PA，在《潛行狙擊》跟天宇合作，當時大家都好新；近年天宇在《跳躍生命線》開始受注意，到《香》劇，天宇揣摩角色，給林肯感覺是成熟了很多，讓他與編審何靜怡信心大增。至於龔嘉欣，他認為是好戲之人，與天宇演出合拍。《香》劇突被安排播出，林肯說有一定壓力，希望大家留意他們的嘗試，有討論才有進步。

娛樂組