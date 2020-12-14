RubberBand揼本辦線上音樂會 主音6號不忿未能見歌迷爆粗

【明報專訊】RubberBand前晚舉行線上音樂會，聯同爵士大樂隊演繹新碟的新歌及兩首舊作，還邀請了今年樂壇新人謝雅兒及無伴奏合唱組合AMuiXis擔任表演嘉賓。音樂會原定去年底舉行，但為了有充裕時間準備，改至今年3月，怎料因爆發疫情而要一直順延，主音6號表示：「我們有諗過放棄，但新專輯同音樂會就好像雙生兒，我們希望出碟時，可做到個騷給大家看，所以今次傾家蕩產去做一次音樂會是有少少任性。」正值疫情第四波爆發，眾人於現場都分外注重衛生，例如剛做父親的阿正，演出時需要站在和音旁邊，所以他全程戴口罩。

完騷後，表演時曾唱到哽咽的6號，情緒再湧現，說話時變聲更一度爆粗。6號解釋：「《練習說再見》的demo已充滿離愁別緒，當日錄這首歌，我媽媽在醫院度過她人生中最後時間，錄好時母親還未離世，但演繹這首歌時都知道終有這天來臨，到現在再唱，好頂唔順歌詞拮入自己嘅心。」至於講到變聲又爆粗，他說因最終搞得成音樂會，但因疫情做不到實體騷跟樂迷見面，那一刻是感動加上有少少怒意和不忿氣，所以就失儀了。

娛樂組

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