歐洲電影頒獎禮 麥斯米基辛稱帝 《我們的酩酊時光》大贏家掃4獎

麥斯米基辛正在倫敦拍攝《怪獸與牠們的產地3》，他憑《我們的酩酊時光》在歐洲電影頒獎禮稱帝，透過視像致謝。（Getty Images）

《我們的酩酊時光》丹麥導演湯瑪士溫德堡把獎項獻給去年車禍喪生的女兒，並對着鏡頭舉杯。（Getty Images）

【明報專訊】第33屆歐洲電影頒獎禮前晚舉行，受疫情影響只能轉到網上公布賽果；最近接《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）棒演出《怪獸與牠們的產地3》的康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen），跟《誣網》導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）再次合作，拍攝後者的新片《我們的酩酊時光》（Another Round），不但登上歐洲影帝寶座，該片更橫掃最佳電影、導演及劇本獎，成為當晚大贏家。

導演溫德堡把獎項獻給已故女兒

麥斯米基辛在《我們的酩酊時光》飾演有中年危機的高中老師，講述他偶然得知「適時買醉會提升創造力」的理論，決定和同事展開每日微醺上班計劃。酒精讓他擺脫壓抑，變得風趣，更帶動學生成績，後來漸漸陷入失控境地。溫德堡透過視像領獎及致謝，他表示把獎項獻給去年車禍喪生的女兒Ida。溫德堡稱女兒很喜歡這電影，本來也會參與拍攝，在她的學校取景，同學也會上鏡。據悉去年5月電影開鏡沒多久，溫德堡太太Maria開車接載Ida到巴黎見朋友，途中遇車禍，Maria受傷，Ida不幸身亡，終年19歲。

最佳女主角獎則落在《Undine》德國女星寶拉貝爾（Paula Beer）身上。她今年初才以該片在柏林影展封后，故事講述愛與背叛的現代愛情神話，傳說溫蒂妮是水之精靈，倘若她愛的男人背叛她，溫蒂妮會殺死對方並潛回水中。